12 năm công tác ở xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, cô giáo Đinh Thị Huyền Trang đã đến 5/7 điểm trường lẻ để dạy chữ. Bản Lòm xa xôi, khó khăn nhất xã, là nơi cô đã trở lại lần thứ hai để tiếp tục hành trình gieo chữ cho trẻ em dân tộc Chứt.

Trong 12 năm công tác ở xã biên giới Dân Hóa, cô giáo Đinh Thị Huyền Trang đã đến 5 điểm lẻ của trường ở các bản để dạy học

Hai lần về điểm lẻ xa xôi, khó khăn nhất xã biên giới

Tôi gặp lại cô giáo Đinh Thị Huyền Trang tại điểm trường lẻ bản Lòm Trường Mầm non Dân Hóa số 3, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vẫn nụ cười hiền, đôi mắt trong trẻo và giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. So với lần gặp đầu năm 2021, với tôi, cô Trang không thay đổi nhiều.

Nhưng bản Lòm đã khác, đã có sự thay đổi lớn khi có thêm điện lưới, sóng điện thoại và nhiều ngôi nhà “3 cứng” được dựng lên.

Điểm lẻ Trường Mầm non nơi cô Trang dạy cũng khang trang hơn trước. Căn bếp xiêu vẹo năm nào được thay bằng nhà bếp và khu nhà công vụ kiên cố.

Cô Trang quan niệm, nếu ai cũng muốn về điểm trường trung tâm, thì ai sẽ là người dạy chữ cho học sinh DTTS ở các bản vùng sâu

Nhớ lại lần đầu đặt chân đến điểm trường lẻ tại bản Lòm năm 2021, cô Trang kể: “Khi ấy, đường vào bản khó đi hơn bây giờ rất nhiều. Trường nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi, xung quanh là núi rừng heo hút. Không điện, không sóng điện thoại, khung cảnh khác hẳn so với những gì cô từng hình dung. Tự hỏi, không biết mình sẽ bám trụ ở đây được bao lâu!”.

Những ngày đầu vào bản, đối diện với nhiều thiếu thốn giữa núi rừng, cô giáo trẻ không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Rồi công việc dạy học, tình thương dành cho học trò dân tộc Chứt dần lấp đầy những nỗi buồn tủi trong lòng cô giáo từ miền xuôi lên vùng cao.

Như đã nghĩ thông, cô Trang quả quyết: “Nếu ai cũng muốn về điểm trường chính thì ai là người dạy chữ cho các em điểm trưởng lẻ ở bản xa? Không biết đọc, không biết viết, lớn lên các em sẽ làm gì?”.

"Đến nay, em đã đến được 5/7 điểm trường lẻ để dạy học rồi! Trong đó, không ít điểm trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn như Dộ - Tà Vờng, Cha Cáp…, riêng bản Lòm là hai lần", cô giáo Trang chia sẻ .

Bản Lòm có 110 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Chứt. Đây là bản xa xôi, khó khăn nhất xã Dân Hóa. Từ Quốc lộ 12A vào bản khoảng 25km, nhưng phải mất hơn 1 giờ di chuyển. Con đường độc đạo quanh co, nhiều dốc cao, ngầm tràn và khe suối. Mùa mưa, việc đi lại càng thêm gian nan.

Điểm trường lẻ ở bản Lòm là nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất của xã Dân Hóa, cũng là nơi cô Trang đến lần thứ 2 để bám bản, dạy học

Hai lần đến với bản, cô có thêm cơ hội hiểu phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt của đồng bào Chứt. Nhờ vậy, việc dạy học, tiếp xúc với phụ huynh hay vận động trẻ đến lớp cũng thuận lợi hơn.

Vượt núi bám bản, gieo chữ cho trẻ vùng biên

Điểm trường mầm non bản Lòm hiện có 45 trẻ, chia thành 3 nhóm lớp. Cô Trang phụ trách nhóm trẻ 5 tuổi. Ngoài giờ lên lớp, cô cùng đồng nghiệp đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến trường đúng độ tuổi, duy trì sĩ số.

Không chỉ dạy chữ, dạy kỹ năng cho trẻ, các cô còn hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc con, giữ gìn vệ sinh thân thể và nơi ăn ở.

Công việc cắm bản đồng nghĩa với những ngày dài xa gia đình. Nhà cách điểm trường khoảng 80km nên từ sáng thứ Hai đến chiều thứ Sáu, cô Trang phải ở lại bản.

“Vào mùa mưa, có khi cả tháng tôi mới về nhà 1 lần. Ban ngày đi dạy thì không sao, nhưng tối đến, nghĩ đến các con còn nhỏ dại lại trào nước mắt. Chỉ mong trời sáng, mưa tạnh để được về nhà. Nhưng rồi, sáng ra, nghe học trò nháo nhác gọi ‘Cô ơi’, lòng tôi lại lắng xuống”, cô Trang chia sẻ.

Đó là những giằng co rất riêng của người giáo viên cắm bản, một bên là gia đình với những đứa con nhỏ dại cần mẹ, một bên là học trò vùng cao đang chờ cô đến lớp.

Những chuyến đi xa, những ngày dài cách trở khiến nỗi nhớ nhà chưa bao giờ vơi. Nhưng tiếng gọi thân thương của học trò lại níu chân cô ở lại.

Với sự tận tâm, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục vùng cao, cô giáo Trang đã có được niềm tin, sự trân quý của đồng bào DTTS ở vùng biên Dân Hóa

Nhận xét về người đồng nghiệp, cô Cao Thị Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non số 3 Dân Hóa, nhìn nhận: “Cô Đinh Thị Huyền Trang là giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ. Cô đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại các bản vùng sâu, vùng xa này”.

Đặc biệt, với sự tận tâm, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục vùng cao, cô giáo Trang đã có được niềm tin, sự trân quý của đồng bào DTTS ở vùng biên Dân Hóa. Đây chính là nguồn động lực lớn, giúp cô tiếp tục vững bước trong sự nghiệp “trồng người” ở vùng biên Quảng Trị này.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, cô giáo Đinh Thị Huyền Trang đã được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019; nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ năm 2025, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.