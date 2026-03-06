Jessica Lý sinh năm 2001, tốt nghiệp trường Advanced Beauty College tại bang California, Mỹ và quyết định về Việt Nam sống cùng mẹ thời gian qua.

Diễn viên Lý Hương và con gái Jessica Lý.

Jessica Lý được nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ với nhan sắc nổi bật. Cô có vóc dáng cân đối nhờ chơi bóng rổ, tập gym và thể thao đều đặn hàng tuần.

Do sinh sống nước ngoài từ nhỏ, con gái Lý Hương theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, phóng khoáng. Cô lựa chọn những bộ váy áo ôm tôn dáng cùng lối trang điểm sắc sảo, kẻ mắt đậm, tô môi dày.

Gia đình ngoại có truyền thống nghệ thuật, Jessica Lý cũng thừa hưởng khiếu từ nhỏ. Lý Hương tôn trọng lựa chọn của con, thay vì áp đặt phải nối nghiệp mẹ và cậu - tài tử Lý Hùng hay ông ngoại NSND Lý Huỳnh.

Jessica Lý theo đuổi hình ảnh gợi cảm.

Không ít bạn bè, khán giả khuyên diễn viên nên cho con gái vào showbiz hoặc tham gia 1 cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, Lý Hương quan niệm con gái có cuộc đời và định hướng, đam mê riêng.

“Tôi luôn ủng hộ những lựa chọn của Jessica chứ không can thiệp hay áp đặt con phải làm theo ý mình. Điều quan trọng nhất là con phải cảm thấy hạnh phúc và tự tin với con đường mình chọn”, Lý Hương chia sẻ với VietNamNet.

Mẹ con Lý Hương từng có quãng thời gian xa cách 12 năm vì biến cố cuộc sống. Khi con gái từ Mỹ về Việt Nam sống, chị hạnh phúc vỡ òa.

Hai mẹ con Lý Hương gắn kết sau 12 năm xa cách.

Cả 2 mẹ con trân trọng từng khoảnh khắc có thể ở cạnh nhau. Họ thường xuyên trò chuyện, cùng ăn cơm, đi dạo, du lịch hoặc làm những việc đời thường.

Với Lý Hương, tình cảm gia đình không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần sự quan tâm, lắng nghe và luôn có mặt khi người kia cần.

Phong cách khỏe khoắn, gợi cảm đời thường của con gái Lý Hương.

Lý Hương và Jessica Lý nói chuyện với nhau gần như mỗi ngày. Diễn viên khoe con gái rất thương và quan tâm đến chị, đặc biệt luôn mong mẹ có được hạnh phúc.

Diễn viên Phi vụ Phượng Hoàng thừa nhận niềm hạnh phúc của chị hôm nay không nằm ở ánh đèn hay những lời khen ngợi mà ở sự trưởng thành của con gái.

Jessica cũng yêu thích các hoạt động thiện nguyện. Từ Mỹ về Việt Nam, cô đều chủ động tham gia những chuyến đi hỗ trợ người khó khăn, trích tiền cá nhân để góp cùng mẹ. Với Lý Hương, đó mới là “gia tài” quý giá nhất mà một người mẹ mong muốn nhìn thấy ở con.

Điều khiến chị xúc động nhất là dù Jessica tỏ ra vững vàng nhưng lại là một cô gái tình cảm và luôn nghĩ cho mẹ.

“Con là người thường xuyên khuyến khích tôi mở lòng và tìm hạnh phúc riêng. Con nói với tôi rằng: “Mẹ phải tìm một người mang lại hạnh phúc cho mẹ, chăm sóc và ở bên mẹ khi tuổi già. Mẹ vui thì con cũng sẽ hạnh phúc", cô kể.

Mẹ con Lý Hương diện áo dài đầu năm.

Dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, diễn viên Lý Hương cùng con gái Jessica Lý thực hiện bộ ảnh áo dài. Hai mẹ con lựa chọn những thiết kế nằm trong bộ sưu tập Hương xuân.

Hai mẹ con Lý Hương ưu tiên chọn những thiết kế có kiểu dáng truyền thống, màu sắc sặc sỡ để phù hợp với không khí của những ngày đầu năm.

Clip diễn viên Lý Hương hát "Mưa rừng"

