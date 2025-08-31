Với nhiều nam thanh niên ở nông thôn Trung Quốc, chuyện cưới vợ đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị một khoản tiền khổng lồ để mua nhà, mua xe, trao sính lễ, tặng trang sức vàng bạc và tổ chức đám cưới.

Có người mất vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng nếu phía nhà gái yêu cầu cao.

Thế nhưng, không ít cuộc hôn nhân rơi vào bi kịch khi cô dâu giấu bệnh trước khi cưới, sau hôn lễ mới phơi bày sự thật.

Người phụ nữ bị bệnh nặng khi đang mang thai. Ảnh: Sohu

Ngày 18/8 vừa qua, tại Hứa Xương (Hà Nam, Trung Quốc), một phụ nữ 24 tuổi mang thai 6 tháng bất ngờ phát bệnh nặng.

Nằm trên giường bệnh, cô vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng người mẹ đẻ không đến chăm sóc, dù trước đó đã nhận trọn 160.000 NDT (gần 600 triệu đồng) tiền sính lễ từ nhà trai. Bà cũng không bỏ ra đồng nào để chữa bệnh cho con.

Theo lời mẹ chồng, con dâu và con trai quen nhau chưa đầy một năm, tháng 4 vừa rồi mới tổ chức cưới hỏi, khi đó cô dâu đã mang thai 3 tháng. Đến tháng 7, cô bất ngờ phát bệnh, nhập viện điều trị và đầu tháng 8 buộc phải bỏ thai.

Đứa bé không giữ được, nhà trai đau lòng vì mất cháu, lại thêm nỗi lo bệnh tật của con dâu.

“Bệnh gì thì bệnh cũng phải chữa, chúng tôi đã chi tiền lo cho con gái bà ta. Cháu nội của tôi cũng không còn. Con gái bà ấy bị bệnh từ trước, sao không nói rõ?

Giờ thì tiền sính lễ bà ta cầm cả, mà cũng chẳng thèm đến thăm con được một lần”, mẹ chồng uất ức chia sẻ.

Theo thông tin từ trang Sohu, khi bị chất vấn, người mẹ đẻ trả lời: “Con gái tôi bệnh, tôi cũng khổ tâm, ăn không nổi, đi không nổi. Nhưng tôi còn phải trông cháu nhỏ ở nhà, không đi đâu được”.

Khi được hỏi về 160.000 NDT tiền sính lễ, bà thừa nhận vẫn giữ và nói “cất cho con gái, chưa tiêu đồng nào”.

Nhà chồng đề nghị: “Chúng tôi đã bỏ gần 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng), bà chỉ cần góp 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) để lo thuốc men cho con gái, thế là đủ”. Nhưng người mẹ vẫn im lặng, không đồng ý.

Người mẹ khẳng định chỉ giữ hộ tiền sính lễ. Ảnh: Sohu

Dư luận phẫn nộ trước thái độ của người mẹ ruột: “Nhận sính lễ nhưng bỏ mặc con gái bệnh nặng, thậm chí còn bị cho là cố tình giấu bệnh của con để gả đi. Bà này thật sự không xứng đáng làm mẹ”.

Một luật sư cho biết: “Theo pháp luật, tiền sính lễ do cha mẹ giữ nhưng thực chất thuộc về con gái. Khi con cần chữa bệnh, cha mẹ phải trả lại để dùng vào việc chính đáng, đặc biệt là cấp cứu”.

Trước sức ép, người mẹ nói sẽ bắt xe sang thăm con, đồng thời bàn bạc lại với gia đình thông gia về khoản tiền chữa bệnh.

Trên mạng xã hội cũng nổ ra tranh cãi. Một số người cho rằng sính lễ là của cha mẹ vợ, không có lý do gì phải trả lại. Nhưng nhiều ý kiến đồng tình với nhà trai: Khi con dâu nguy kịch, tiền sính lễ cần được dùng để cứu người.

Câu chuyện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc minh bạch sức khỏe trước hôn nhân, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của thủ tục kiểm tra y tế trước khi đăng ký kết hôn.