Báo Inquirer đưa tin, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống Philippines ở thành phố Mandaluyong, bà Sara Duterte đã tiết lộ ý định tranh cử của mình.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 18/2. Ảnh: Inquirer

Bà Sara nói: “Tôi đã mất 47 năm để hiểu được rằng cuộc đời tôi vốn không chỉ thuộc về riêng tôi… Trong một thời gian dài, tôi đã tự đặt câu hỏi về gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình, đất nước và tất cả những người cần đến tôi. Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Philippines”.

Báo The Guardian của Anh cho biết, bà Sara Duterte từng là đồng minh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr trong cuộc bầu cử hồi năm 2022. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, bà đã từ chức khỏi Nội các Philippines sau khi có bất đồng với ông Marcos Jr và vẫn giữ chức Phó Tổng thống.

Mối quan hệ giữa bà Sara Duterte và ông Marcos Jr tiếp tục xấu đi sau khi chính quyền Manila vào tháng 3 năm ngoái đã thực hiện lệnh bắt cha bà là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Được biết, ICC từ lâu cáo buộc chính quyền Philippines dưới thời cựu Tổng thống Duterte thực hiện nhiều hành vi bạo lực nhằm vào các tổ chức ma túy, khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng.