Nhắc đến các khu công nghiệp, người ta thường nghĩ ngay đến những khối bê tông thô cứng, những dây chuyền máy móc hiện đại và nhịp sống hối hả của công xưởng. Thế nhưng, tại Khu công nghiệp DEEP C, một bức tranh khác đang được phác thảo, nơi những mảng xanh sinh thái hòa quyện cùng nhịp đập của sự phát triển bền vững.

Đằng sau sự thành công của những dự án hạ tầng mang tầm quốc tế là một tư duy quản trị tập trung vào chính đội ngũ nhân sự: Doanh nghiệp không coi con người là nguồn lực để khai thác, mà là tài sản quý giá nhất để nuôi dưỡng.

Khi "Môi trường xanh" được xây dựng từ "Nền tảng con người"

Trong bối cảnh nền kinh tế công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững, Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C không chỉ khẳng định vị thế bằng hạ tầng sinh thái hiện đại, mà còn ghi dấu ấn đậm nét với tư cách là một nhà tuyển dụng tầm cỡ khu vực.

Mới đây, tại lễ trao giải danh giá do tạp chí nhân sự hàng đầu khu vực HR Asia tổ chức, DEEP C một lần nữa đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia).

Giải thưởng là kết quả từ quá trình khảo sát độc lập với mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) và phỏng vấn với Ban tổ chức. DEEP C đã chứng minh mức độ gắn kết vượt trội của tập thể nhân viên, văn hóa doanh nghiệp và những chính sách đãi ngộ toàn diện.

Xây dựng môi trường làm việc vì sự phát triển bền vững

Bên cạnh việc đầu tư vào hạ tầng và các giải pháp xanh, doanh nghiệp liên tục nâng cao trải nghiệm nhân viên thông qua các chính sách phúc lợi cạnh tranh, chương trình đào tạo đa dạng, cơ hội luân chuyển và phát triển nghề nghiệp, cũng như môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và hòa nhập.

Đối với DEEP C, mỗi nhân viên đều là một mắt xích quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và cộng đồng.

Ba lần được HR Asia vinh danh - Dấu ấn của một hành trình bền bỉ

Ba năm liên tiếp được vinh danh là minh chứng cho sự kiên định của DEEP C trong việc đầu tư vào con người - yếu tố được xem là nền tảng quan trọng nhất cho tăng trưởng bền vững.

Trong thời gian tới, DEEP C sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng để học hỏi, đổi mới và phát triển. Đây cũng là cam kết của doanh nghiệp trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, ba lần liên tiếp được HR Asia ghi nhận không chỉ là một danh hiệu, mà còn là động lực để DEEP C tiếp tục nuôi dưỡng một môi trường làm việc nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm - bởi chính con người là yếu tố tạo nên sự khác biệt và là nền tảng cho mọi thành công bền vững.

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C là một trong những nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam với quy mô lớn tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Hướng tới mục tiêu trở thành Khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, DEEP C liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn về phát triển bền vững, quản trị nhân sự và trách nhiệm cộng đồng.

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(Nguồn: DEEP C)