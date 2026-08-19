Ngày 19/8, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1984, trú thôn Chánh Mẫn, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ ông Nguyễn Kế Th. (SN 1962, trú cùng thôn) tác động để chị N.T.T.N. (con ông Th.) ly hôn với Dũng nên chiều 11/8, Dũng tìm ông Th. để trả thù.

Đối tượng Phạm Văn Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khi thấy ông Th. đang ngồi trước cửa hàng phế liệu của bà P.T.L. (cùng thôn), Dũng dùng hung khí chém liên tiếp vào người nạn nhân, gây thương tích ở tay và vai. Người dân kịp thời can ngăn, tước hung khí và đưa ông Th. đi cấp cứu.

Không dừng lại ở đó, Dũng về nhà lấy thêm 2 con dao, tiếp tục tìm gia đình ông Th. để đe dọa, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Khi Công an xã Xuân An đến nhà yêu cầu Dũng về trụ sở làm việc, đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, cầm dao đe dọa, ném gạch, đá về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung các tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Dũng.