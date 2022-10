Khởi tố kẻ chém mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng

Sáng nay (11/10), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thành (SN 1979, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Quang Hưng

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Thành được xác định dùng rựa chém mẹ vợ tử vong, vợ cùng 2 người gia đình vợ bị thương nặng, xảy ra chiều 9/10 tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 9/10, Phạm Thành cầm rựa đi từ nhà mình sang nhà bố mẹ vợ là bà P.T.L. (SN 1945, sống cạnh bên) rồi dùng dao chém vào vùng tay ông L.H (SN 1941, bố vợ Thành).

Lúc này, bà P.T.L. cùng chị L.T.T. (SN 1975, chị vợ Thành) và chị L.T.H (SN 1978, vợ Thành) vào can ngăn thì bị Thành tiếp tục dùng rựa chém.

Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ. Ông H., chị T. và chị H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi gây án, Thành cũng tự dùng rựa gõ vào đầu mình. Ít phút sau, lực lượng công an cùng người dân đã khống chế, bắt giữ Thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (trong ảnh: nhà của bị can Thành). Ảnh: Quang Hưng

Liên quan đến vụ án, nguồn tin của P.V VietNamNet cho biết, bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, bị can Thành khai nhận do nhớ lại chuyện mâu thuẫn đất đai giữa gia đình vợ và hàng xóm kéo dài, chưa giải quyết xong nên dẫn đến hành vi gây án như trên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ lời khai này của bị can Thành.

Theo người nhà của bị can Thành, trước đó vào giữa tháng 7 vừa qua, anh ta có biểu hiện bị đau đầu bất thường, được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức).

Tại đây, Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt.

Sau đó, Thành được mua thuốc uống, cho về nhà điều trị.

