Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Hà Bắc (Trung Quốc). Sau 10 năm kiên trì tìm kiếm, người đàn ông tên Cường Cường (hiện 37 tuổi) cuối cùng cũng tìm thấy cha ruột ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhờ xét nghiệm ADN.

Thế nhưng anh lại bị cha mình từ chối. Người cha cho biết “đã tìm thấy con trai từ 2 năm trước”.

Trớ trêu thay, cả hai “người con trai” đều có ngoại hình rất giống cha, từ kiểu tóc đến vóc dáng. Một người xuất hiện với bức thư tay và tấm ảnh kỷ niệm của mẹ, được chính cậu ruột đưa về. Người còn lại thì giống cha tới 90% từ gương mặt đến thần thái. Vậy đâu mới là sự thật?

35 năm lưu lạc và bi kịch bị bán

35 năm trước, Cường Cường, khi mới 2 tuổi, cùng mẹ bất ngờ mất tích. Cha anh, ông Trương, chìm trong tuyệt vọng, suốt nhiều năm đi tìm vợ con.

Anh Cường và cha gặp lại sau 35 năm xa cách. Ảnh: Sina

Trên thực tế, hai mẹ con bị kẻ buôn người bán sang Hà Bắc. Cường Cường được một gia đình ở Hàm Đan (Hà Bắc) nhận nuôi, đổi tên đổi họ. Người mẹ bị ép “tái giá” ở một gia đình khác tại Hình Đài (Hà Bắc) và sinh một người con trai khác.

Từ ngày bị bắt đi và ép tái giá, mẹ của Cường Cường bị ảnh hưởng về trí não. Sau một thời gian, bà mang con bỏ đi. Đến năm 2009, bà qua đời vì uống nhầm thuốc chuột trong lúc tinh thần bất ổn. Bi kịch này đã chôn vùi mãi cơ hội đoàn tụ của hai mẹ con Cường Cường.

Trưởng thành, Cường Cường được bố mẹ nuôi cho biết anh không phải con ruột, nhưng nguồn gốc thế nào thì họ cũng không rõ. Kể từ đó, anh ôm trong lòng ước nguyện tìm cha mẹ ruột.

Cuộc tìm kiếm và cú sốc bất ngờ

Nhờ sự hỗ trợ của vợ và cơ sở dữ liệu ADN, tháng 4 vừa qua, Cường Cường lần đầu tiên sau 10 năm tìm kiếm đã xác định được họ hàng ruột thịt, rồi lần ra tung tích cha ruột tên Trương, sống ở Nghi Tân (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Thế nhưng khi được cảnh sát thông báo, ông Trương lại từ chối nhận. Ông khẳng định “đã tìm thấy con trai từ 2 năm trước”. Cậu con trai này được chính em vợ của ông dẫn về, mang theo thư tay và ảnh của mẹ.

Hai năm nhận nhau, cha con sống chan hòa, tình cảm gắn bó. Theo thông tin từ 163.com, vì tin tưởng tuyệt đối người em vợ, lại có cả thư tay của vợ, ông không làm xét nghiệm ADN mà nhận con luôn, cũng không bao giờ hoài nghi về chuyện này.

Trước sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa hai “người con”, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Cuối cùng, kết quả giám định ADN khẳng định, Cường Cường mới là con ruột của ông Trương.

Cũng từ đó, sự thật về thân thế của Cường Cường và người con trai mà ông Trương nhận cách đây 2 năm đã được hé lộ.

Chu Mưu - người ông Trương tưởng là con trai thất lạc, thực chất là em trai cùng mẹ khác cha của Cường Cường. Anh Chu sinh năm 1994 tại Hà Bắc, lớn lên cùng mẹ ruột. Trước khi qua đời, bà để lại mảnh giấy ghi địa chỉ quê nhà ở Tứ Xuyên.

Giây phút đoàn tụ hạnh phúc trước sự chứng kiến của hàng xóm. Ảnh: Sina

Khi trưởng thành, Chu Mưu dựa vào đó tìm đến người cậu ruột, từ đó được đưa về nhà ông Trương nhận cha. Vì không làm xét nghiệm nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn.

Cuối cùng Cường Cường đã tìm lại được cha ruột. Sáng ngày 17/ 8 vừa qua, anh Cường cùng vợ lái xe hơn 1.600 km đến huyện Giang An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên để đoàn tụ với cha ruột và gia đình.

Sau 35 năm, cha con thật sự đã gặp lại. Không chỉ được gặp cha, Cường Cường còn biết mình có thêm một người em cùng mẹ.