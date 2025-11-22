Mixue là thương hiệu trà sữa và kem giá rẻ đến từ Trung Quốc, nổi tiếng nhờ mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam (giai đoạn 2022-2023), Mixue đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ, thu về một lượng khách hàng lớn nhờ chiến lược giá cạnh tranh cùng mô hình nhượng quyền đơn giản, dễ tiếp cận đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trong lĩnh vực nhượng quyền trà sữa tại Việt Nam, Mixue vẫn được xem là thương hiệu dẫn đầu, gần như “không có đối thủ”, với cả nghìn cửa hàng phủ sóng dày đặc khắp các tỉnh thành.

Theo báo cáo của Mixue Group, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn thứ hai, với khoảng 1.300 cửa hàng tính tới tháng 9/2024.

Theo KrAsia, tính đến giữa năm 2025, Mixue đã vận hành tổng cộng 53.014 cửa hàng trên toàn cầu, tăng 9.796 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước, vượt cả số lượng mở mới của cả năm 2024. Trong nửa đầu năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu 14,87 tỷ NDT (tương đương 2,1 tỷ USD), tăng 39,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt 2,72 tỷ NDT (380,8 triệu USD), tăng 44,1%.

Ngoài Trung Quốc, Mixue cũng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó Indonesia và Việt Nam là hai thị trường lớn nhất.

Cửa hàng Mixue phủ khắp các đô thị. Ảnh: D. Anh

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận nhiều cửa hàng Mixue “biến mất” một cách âm thầm, để lại mặt bằng trả lại chủ hoặc được thay thế bằng mô hình kinh doanh khác.

Trên trang KrAsia, đại diện Mixue Group xác nhận việc đóng cửa cửa hàng tại Việt Nam diễn ra cùng lúc với Indonesia. Mixue không công bố chi tiết số lượng cửa hàng giảm tại từng quốc gia, chỉ cho biết tính đến cuối tháng 6, số cửa hàng ngoài Trung Quốc giảm 162 so với cuối năm 2024.

Cai Weimiao, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận chuỗi cung ứng đầu cuối, cho biết công ty đã đóng các cửa hàng hoạt động kém ở Indonesia và Việt Nam. Việc đóng cửa là một phần của chiến lược “vận hành tinh gọn”, giúp tăng hiệu quả. Các cửa hàng chuyển địa điểm tại hai thị trường này ghi nhận doanh số trung bình tăng hơn 50%.

Lý do đóng cửa

Trên các hội nhóm kinh doanh trà sữa, nhiều thành viên không bất ngờ trước thông tin cửa hàng Mixue đóng cửa. Một thành viên cho rằng giai đoạn mở rộng quá nóng trong những năm trước, dẫn đến tình trạng bão hòa thị trường. Các cửa hàng gần nhau tự cạnh tranh, làm giảm doanh thu trung bình của từng điểm bán. Ở các khu vực đông dân cư, mật độ Mixue có thời điểm lên tới 4-6 cửa hàng trong bán kính chưa đầy 1km.

“Không ngạc nhiên gì, từ năm 2023-2024 đã thấy chủ Mixue kêu lỗ nặng vì mặt bằng đắt và nguyên liệu không giảm tương xứng giá bán”, một thành viên khác bình luận.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng phản ánh về chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ của một số cửa hàng Mixue.

Các nhóm Facebook xuất hiện nhiều tin rao sang nhượng, thanh lý đồ dùng cửa hàng của Mixue. Một cửa hàng Mixue đang được rao bán trọn gói với giá 80 triệu đồng, bao gồm toàn bộ quán cùng 3 chiếc tivi, 2 máy điều hòa.

Rao bán thanh lý đồ dùng. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn cho biết mô hình nhượng quyền vốn hoạt động theo cơ chế “ai đủ sức thì làm, không làm được thì rút”, chứ không phải thương hiệu rời bỏ thị trường.

Đây là hệ quả của giai đoạn mở rộng quá nhanh, dẫn đến mật độ cửa hàng dày đặc, doanh thu bị chia nhỏ và nhiều điểm bán hoạt động không đủ hiệu quả để duy trì. Khi chi phí vận hành tăng cao, nguyên vật liệu buộc phải nhập từ công ty và lợi nhuận không còn hấp dẫn như ban đầu, ngày càng nhiều chủ nhượng quyền quyết định rút lui, tạo nên hiện tượng đóng cửa hàng loạt sau đợt rầm rộ trước đó.

Thực tế, nhiều cửa hàng Mixue tại Việt Nam buộc phải đóng cửa vì mô hình kinh doanh đã bước vào giai đoạn “hết chu kỳ”. Chi phí đầu tư nhượng quyền ban đầu quá cao, dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, trong khi giá bán trung bình của đồ uống chỉ khoảng 20.000 đồng khiến biên lợi nhuận thấp.

Chủ quán còn phải gánh thêm chi phí mặt bằng từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nên dù mùa đông hay mùa hè, lợi nhuận trung bình cũng chỉ vào khoảng 30 triệu đồng/tháng, tương đương 360 triệu/năm. Với mức lời này, chủ quán phải mất gần ba năm mới hòa vốn.

Trong bối cảnh lợi nhuận không còn hấp dẫn, chi phí ngày càng nặng nề và quyền tự chủ bị hạn chế, việc nhiều cửa hàng chọn giải thể hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh mới là điều hoàn toàn hợp lý.

Với sự bùng nổ của các trào lưu mới như trà trái cây, đồ uống healthy hay các mô hình F&B “check-in” độc đáo, chuyên gia trong ngành cho rằng trà sữa Mixue sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời gian tới.