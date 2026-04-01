Ninh Bình: Xử nghiêm các hành vi khai thác trái phép

UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Cây muội hồng chủ yếu sinh trưởng ở vùng núi đá vôi khắc nghiệt, nhiều nhất ở Thanh Hóa, Ninh Bình.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, thời gian qua tình trạng khai thác trái phép cây muội hồng (Syzygium myrtifolium, họ Sim - Myrtaceae) có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp tại một số địa phương, đặc biệt tại các khu vực rừng tự nhiên có phân bố cây muội hồng.

Việc khai thác trái phép không chỉ gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Cũng theo Sở NN&MT, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số nơi còn hạn chế, sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa chặt chẽ, việc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe.

Khai thác cây muội hồng trái phép gia tăng ở Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở NN&MT tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực có rừng, đặc biệt là những khu vực có cây muội hồng; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép.

Công an tỉnh Ninh Bình được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm; tập trung điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm khai thác trái phép cây muội hồng.

Các xã, phường có rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép kéo dài mà không kịp thời xử lý...

Cây muội hồng sinh trưởng ở vùng núi đá vôi khắc nghiệt, nhiều nhất ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình (cũ). Thời gian qua, loài cây này trở thành "cơn sốt" khi được nhiều người săn đón về làm cảnh, trang trí bàn trà.

Thanh Hóa: Xử lý hơn 30 vụ vi phạm

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng; thu giữ trên 280 cây, xử phạt hành chính hơn 140 triệu đồng.

Cũng theo vị lãnh đạo này, cây muội hồng là cây bụi, chủ yếu mọc ở các mỏm đá cheo leo hoặc trong rừng có trữ lượng thấp, nên việc khai thác rất nguy hiểm.

Cây muội hồng bị kiểm lâm thu giữ. Ảnh: CTV

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, giá cây muội hồng bị thổi lên rất cao. Việc định giá chủ yếu do một số nhóm người chơi tự đưa ra rồi đẩy giá lên mức cao bất thường.

Muội hồng là cây bụi thân gỗ, giá trị không cao, chỉ tương đương lâm sản phụ. Việc khai thác trái phép loại cây này đã và đang ảnh hưởng đến an ninh rừng, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Để bảo đảm an ninh rừng và quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm quý hiếm; việc khai thác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng.

Do đó, người dân cần tỉnh táo, đánh giá đúng giá trị của loại cây này, tránh bị cuốn theo “cơn sốt” giá và tham gia khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép.