Ông Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo, được bà Thảo giới thiệu đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà sáng lập.

Sau lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào cuối năm 2021, Đặng Lê Trung Nguyên (sinh năm 1998), con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vừa được giới thiệu đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Thông tin được bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng tải trên trang Facebook cá nhân sáng 21/10.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group. Ảnh: Lê Hoàng Diệp Thảo

Ông Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998, là con cả trong gia đình có bốn người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Các con của hai doanh nhân ít xuất hiện trước truyền thông. Thông tin lần này thu hút sự chú ý khi Trung Nguyên được giới thiệu với một chức danh điều hành cụ thể tại doanh nghiệp do mẹ sáng lập.

Tới thời điểm viết bài, trên website của TNI Group chưa cập nhật danh sách ban điều hành mới. Theo thông tin trên website, bà Thảo hiện là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee. Bà được biết đến với vai trò là đồng sáng lập Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và điều hành tập đoàn này từ năm 1996 đến năm 2014.

Năm 2015, bà Thảo sáng lập TNI Corporation và chính thức ra mắt thương hiệu King Coffee. Thương hiệu này hiện diện tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.