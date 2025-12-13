“Con không muốn mẹ sống nửa đời còn lại chỉ quanh quẩn trong nhà. Con muốn đưa mẹ đi nhìn ngắm núi sông đất nước”, câu nói của một chàng trai ở Hoàng Cương (tỉnh Hồ Bắc) đã khiến hàng triệu người xúc động.

Loạt video ghi lại hành trình anh chăm mẹ bị liệt nửa người và đưa bà đi du lịch bằng nhà xe cũng đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt thích thời gian gần đây, thông tin từ QQ.

Con trai đưa mẹ đi du lịch khắp nơi bằng nhà di động. Ảnh: QQ

Nhân vật chính là anh Quách (sinh năm 1999). Năm 2022, sau khi mẹ bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người, anh lập tức bỏ công việc ở Tây An để về quê chăm sóc.

Suốt 3 năm, anh túc trực bên giường bệnh của mẹ. Đầu năm 2025, anh mạnh dạn chi hơn 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) để đặt đóng và cải tạo một chiếc nhà xe, mở đầu hành trình du lịch xuyên quốc gia cùng mẹ.

Mỗi ngày, anh giúp mẹ đánh răng, uống thuốc, chải đầu, ăn sáng và tập phục hồi chức năng. Rảnh rỗi, anh tập gym để có đủ thể lực bế mẹ lên xuống xe, rồi chơi guitar để giữ lại niềm đam mê cũ. Trong các chuyến đi, người mẹ nhiều lần nở nụ cười rạng rỡ - những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi.

“Chăm sóc cha mẹ là điều ai rồi cũng sẽ trải qua. Tôi chỉ trải qua sớm hơn chút thôi. Những lời động viên khiến tôi có thêm sức mạnh mỗi ngày”, anh Quách chia sẻ.

Anh kể rằng mẹ mình đã trải qua nhiều biến cố. Thời trẻ, bà theo chồng lên Bắc Kinh làm việc ở mỏ than, sau đó về quê chăm con. Năm 2010, cha anh qua đời vì bệnh phổi, mẹ phải bôn ba khắp nơi làm thuê, sức khỏe vì thế xuống dốc. Khi trở về quê, bà sống cô quạnh cảnh “người già neo đơn”.

Tai nạn năm 2022 khiến bà gãy xương chậu, xuất huyết não và bị di chứng gây liệt nửa người. Nghe tin, anh Quách - khi ấy đang làm việc ở thành phố, đã xin nghỉ việc, lập tức trở về, đồng hành cùng mẹ trong 1 năm nằm viện và 2 năm phục hồi chức năng.

Dưới sự chăm sóc tận tình của con trai, bà dần bớt đau đớn và chấp nhận gắn bó lâu dài với chiếc xe lăn. Không muốn mẹ “chỉ nhìn bầu trời qua ô cửa”, anh ấp ủ ý định đưa bà đi du lịch. Thời gian đầu, hai mẹ con đi ngắn ngày bằng ô tô cũ, nhưng việc bế mẹ lên xuống liên tục khiến anh đau lưng, còn bà ngồi ghế phụ lâu thì ê mỏi. Cuối cùng, anh quyết định cải tạo xe thành nhà di động.

Tháng 10 vừa qua, chiếc nhà xe hoàn tất. “Mẹ vui lắm, lúc nào cũng muốn tôi đẩy xe lăn đưa bà đi dạo. Giờ có nhà xe rồi, muốn đi đâu cũng được”, anh nói. “Chỉ cần mẹ vui, mọi vất vả đều xứng đáng”.

Anh Quách chăm sóc mẹ chu đáo, tỉ mỉ, được cộng đồng mạng khen ngợi. Ảnh: QQ

Tháng 11, anh đưa mẹ lên Vũ Hán tái khám và kết hợp du lịch hơn 10 điểm tham quan.

Ngày 3/12, hai mẹ con đến xưởng nhà xe ở Tùy Châu để lắp thêm thang phía sau, chuẩn bị cho hành trình mới. Sau đó, anh dự định đưa mẹ xuống miền Nam tránh rét. “Trời Nam ấm hơn, tốt cho sức khỏe của mẹ”, anh nói.

Mục tiêu mà anh Quách mong chờ nhất là đưa mẹ trở lại Bắc Kinh - nơi bà từng làm việc nhưng chưa từng có cơ hội thăm Thiên An Môn hay Cố Cung. “Đó là ước mơ còn dang dở của mẹ. Giờ tôi muốn giúp bà hoàn thành. Chỉ cần mẹ còn đủ sức, tôi sẽ đưa bà đi mãi", chàng trai hiếu thảo trải lòng.

