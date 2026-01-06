Đạo diễn Trần Bình Trọng vừa công bố hai phim hài Tết Đại gia chân đất 16 và Làng ế vợ 12. Ngoài diễn viên đinh như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo, phim còn có sự tham gia của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, diễn viên Thanh Hương, Thanh Tú, Xuân Nghĩa, Hiệp Gà, Hoàng Yến và đặc biệt là Tiến Lộc - nghệ sĩ chuyên những vai chính kịch ở cả sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội lẫn phim truyền hình.

Đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ tại gặp gỡ báo chí.

Chia sẻ về quá trình làm phim, đạo diễn Trần Bình Trọng - con trai NSND Trần Nhượng cho biết ngay từ đầu anh đã xác định rất rõ quan điểm: không có kinh phí thì không làm phim, đã làm là phải rõ ràng, sòng phẳng, không được mập mờ.

Theo Trần Bình Trọng, trong các phim như Đại gia chân đất, Làng ế vợ, anh may mắn nhận được sự đồng hành của nhiều diễn viên có tinh thần làm nghề nghiêm túc và rạch ròi nhưng cũng chưa bao giờ để họ bị thiệt. "Họ diễn chỗ khác có thể nhận 1 đồng cát-sê nhưng tôi luôn khẳng định sẽ trả gấp rưỡi hoặc gấp đôi", anh khẳng định.

Dàn diễn viên tham gia các dự án phim hài Tết.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng thẳng thắn thừa nhận việc làm phim không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh ngày ngày nhà nhà đều được xem hài. Phim hài Tết không chỉ cạnh tranh về nội dung, diễn viên mà còn chịu áp lực rất lớn từ sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu khán giả và môi trường sản xuất. Có những năm, dù phim ra mắt đều đặn nhưng anh vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ, bị nợ đọng kinh phí.

"Có năm tôi bị âm, năm trước nữa cũng âm, lại toàn đại gia nợ tiền nên thực sự làm nhà sản xuất không dễ dàng. Lúc đầu họ đồng ý tài trợ làm phim, làm xong mất hút, cát-sê diễn viên đã trả đủ, nhà sản xuất lúc đó thực sự lỗ vốn. Tôi may mắn chưa phải bán cái gì trong nhà đi trả nợ", đạo diễn trải lòng.

Dù gặp nhiều khó khăn tài chính, đạo diễn Trần Bình Trọng luôn xác định rõ trách nhiệm: nếu lỗ tự chịu, tuyệt đối không để ê-kíp phải gánh thay. Dù có lỗ nghệ sĩ vẫn phải có lương, không ai bị bỏ rơi.

Theo đạo diễn Bình Trọng, chính tình yêu nghề, sự đồng hành của các nghệ sĩ - thấu hiểu nhà sản xuất và niềm tin của khán giả là động lực để anh và ê-kíp tiếp tục giữ lửa cho series hài Tết này, bất chấp những khó khăn, biến động của thị trường.

NSƯT Quang Tèo - diễn viên gắn bó lâu năm với đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ, sau hơn 1 thập kỷ đồng hành cùng các series phim làng quê, khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt. "Chỉ cần đọc những bình luận như: xem Đại gia chân đất, Làng ế vợ là thấy mùa xuân về là đã thấy hạnh phúc rồi. Như thế nghĩa là phim chưa bị nhàm", nam diễn viên cho biết.

Theo các nghệ sĩ, sức hút của phim nằm ở việc mỗi năm đạo diễn Trần Bình Trọng luôn làm mới câu chuyện, tình huống dù nhân vật quen thuộc vẫn giữ được bản sắc riêng, không lặp lại chính mình.

NSƯT Quang Thắng cũng bày tỏ sự trân trọng khi được làm việc cùng nhiều đồng nghiệp gạo cội và các nghệ sĩ trẻ. Anh cho rằng sự kết hợp giữa các thế hệ chính là yếu tố tạo nên sức sống lâu dài cho dòng phim hài Tết, đồng thời bày tỏ lần tham gia đầu tiên này sẽ mang đến cho khán giả những tiếng cười duyên dáng và nhiều cảm xúc trong dịp Tết 2026.

Hậu trường phim "Đại gia chân đất 16"

Đại gia chân đất 16 vẫn xoay quanh hành trình làm giàu của nhân vật ông Văn Tích - từ lúc cơ hàn luôn khao khát giàu sang, đến khi đạt được tất cả mới nhận ra rằng sự giàu có đôi khi trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi những giá trị bền vững của cuộc sống. Dù mang màu sắc giải trí, Đại gia chân đất vẫn giàu tính thời sự, phản ánh những vấn đề nhức nhối trong xã hội và gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn, đặc biệt là những cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo đang diễn ra ngày càng tinh vi. Làng ế vợ 12 được xây dựng từ những câu chuyện có thật trong đời sống xã hội hiện nay, đặc biệt là các vấn đề đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Phim xoay quanh hành trình đi làm từ thiện của hai nhân vật Cóc và Ngao – những con người xuất phát từ lòng tốt, sự chân thành, nhưng lại thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xã hội. Chính sự hồn nhiên ấy, khi đặt vào những tình huống phức tạp, đã dẫn đến hàng loạt biến cố, đẩy câu chuyện từ hài hước sang trớ trêu, từ đơn giản sang nghiêm trọng.