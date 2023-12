{"article":{"id":"2221284","title":"Công an Bình Định lập các kênh tuyên truyền ‘chặn’ lừa đảo trên không gian mạng","description":"Để kịp thời nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã thành lập các kênh tuyên truyền để quần chúng nhân dân cảnh giác.","contentObject":"<p>Thời gian qua, tình hình <a href=\"https://vietnamnet.vn/tim-kiem?q=l%E1%BB%ABa+%C4%91%E1%BA%A3o+tr%C3%AAn+kh%C3%B4ng+gian+m%E1%BA%A1ng&od=2&bydaterang=all&newstype=all\">lừa đảo trên không gian mạng</a> ở tỉnh Bình Định diễn biến phức tạp. Các đối tượng lừa đảo hoạt động ngày càng tinh vi, với nhiều thủ đoạn khác nhau.</p>

<p>Ở Bình Định nổi cộm lên tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án để lừa đảo. Nhiều đối tượng giả danh công an đã yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-1-413.jpg?width=768&s=ERrx-KQh3l9lsTS3_sJpkA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-1-413.jpg?width=1024&s=v7qkb1F_bFrWRi72xbLI3w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-1-413.jpg?width=0&s=_pNPfUJgDdUurPeyeBU-Qg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-1-413.jpg?width=768&s=ERrx-KQh3l9lsTS3_sJpkA\" alt=\"W-lua-dao-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-1-413.jpg?width=260&s=QCquuVkRD31Ziiq-ZPidZA\"></picture>

<figcaption>Các đối tượng lập trang fanpage giả mạo Bidiphar thông báo tuyển dụng.</figcaption>

</figure>

<p>Các đối tượng giả danh tiến hành thông báo tài khoản của bị hại thực hiện các việc rửa tiền, buôn bán ma tuý kèm các lệnh tạm giam, lệnh phong toả tài khoản. Qua đó, các đối tượng hù doạ, yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng đưa ra....</p>

<p>Bà N.T.H. (trú xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị “sập bẫy” các đối tượng lừa mất hơn 300 triệu đồng dưới hình thức này. Theo trình bày của bà H., ngày 10/11, bà nhận được cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng là thiếu úy Hồ Minh Trí, công tác tại Công an tỉnh Bình Định. Người này thông báo việc bà để lộ thông tin Căn cước công dân nên đã liên quan đến đường dây mua bán ma túy.</p>

<p>Đối tượng yêu cầu người phụ nữ ra ngân hàng nộp 500 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng Kienlongbank, chủ tài khoản là Hồ Bảo Toàn, để “chứng minh bà trong sạch”. Bà H. than không đủ tiền, đối tượng hù doạ sẽ chuyển hồ sơ ra Bộ Công an và tạm giam bà. Quá lo sợ, ngày 13/11 và ngày 15/11, bà H. đã chuyển tổng cộng 315 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.</p>

<p>Ngoài hình thức lừa đảo này, trên địa bàn tỉnh Bình Định diễn ra tình trạng lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính trong thời gian ngắn để hưởng lợi cao; đầu tư chứng khoán; trúng thưởng thông qua Facebook, Zalo, các nền tảng xã hội… Chúng xây dựng cả ekip để dẫn dụ các đối tượng như đưa nhiều người chứng minh đã thực hiện được, có cả các lực lượng, cơ quan chức năng.</p>

<p>Ban đầu các đối tượng lừa để bị hại chuyển số tiền tương đối nhỏ, rồi dần dần dẫn dụ chuyển số tiền lớn. Sau đó, các đối tượng này viện dẫn nhiều lý do như nhập không đúng lệnh, không khớp lệnh, yêu cầu đóng thuế thu nhập cá nhân, đóng phí… để chiếm đoạt đến khi nào bị hại không còn tài sản, kiệt quệ thì chúng đánh sập các trang này.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-3-414.jpg?width=300&s=xlEMD-FdVMTCz40XOidGHg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-3-414.jpg?width=0&s=5BZXt1mDVqPT_pk-xTIaQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-3-414.jpg?width=500&s=bevR5XdrR8X85SvPp6qkXw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-3-414.jpg?width=260&s=R7aLBRphefhmRZJp-oQi8A\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-4-415.jpg?width=300&s=LG92bWOiDOUKjyvsRsMcPQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-4-415.jpg?width=0&s=Z9ymIyCLdgxHaDqP7dHsDg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-4-415.jpg?width=500&s=xtliQFbgTxC5whnAGXBjGQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/w-lua-dao-4-415.jpg?width=260&s=5vi6QGA8GIzQ00SolZv_2w\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Mới đây, Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cũng phát hiện nhiều người bị lừa bởi những website, fanpage giả mạo công ty tuyển dụng, sau đó dẫn dắt người đăng ký tuyển dụng cài đặt Telegram làm các nhiệm vụ, chuyển khoản.</p>

<p>Bà Lê Thị Thu Liên, Phó phòng Tổ chức hành chính, Công ty Bidiphar cho biết, các đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, tinh vi. Chúng lập các website và fanpage giả mạo công ty đăng các thông tin tuyển dụng nhân sự và làm giả công văn, con dấu và cả chữ ký của giám đốc công ty.</p>

<p>“Thời gian qua, đã có nhiều người bị các đối tượng này lừa chuyển khoản, tìm đến các chi nhánh của công ty”, bà Liên cho hay.</p>

<p>Theo tìm hiểu, các đối tượng này đã lập các trang “Phòng nhân sự Bidiphar”, sử dụng logo của công ty đăng tuyển nhân sự tất cả các chi nhánh trên 63 tỉnh thành. Sau đó, chúng gửi mail yêu cầu người tuyển dụng kết nối group Telegram để sơ khảo ngắn online.</p>

<p>Tại group, các đối tượng này đưa lên công văn thông báo quyết định tuyển dụng, giả cả logo, con dấu và chữ ký của giám đốc Công ty Bidiphar. Trong thông báo cho biết, các ứng viên sẽ được hưởng phúc lợi của Bidiphar, cụ thể là một ngày lương sau cơ bản sau khi hoàn thành xong hạng mục đầu tiên.</p>

<p>“Sau khi ứng viên hoàn thành giai đoạn 1, Bidiphar sẽ chi trả và quyết toán với số tiền 150.000 đồng để hỗ trợ mọi người hoàn thành phần tiếp theo”, thông báo nêu. Sau đó, chúng dẫn dắt người đăng ký làm các nhiệm vụ, chuyển khoản cho chúng.</p>

<p><strong>Lập các kênh tuyên truyền nhanh</strong></p>

<p>Trước tình hình trên, Công ty Bidiphar đã đưa ra thông báo, khẳng định, trong hoạt động tuyển dụng nhân sự, đơn vị không thu bất kỳ khoản phí nào hay chào mời ứng viên qua ứng dụng WhatsApp, Telegram. Các thông tin tuyển dụng đều được đăng công khai…</p>

<p>Trao đổi với VietNamNet, Công an tỉnh Bình Định cho hay, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận 96 tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền chiếm đoạt trên 90 tỷ đồng. Riêng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định thụ lý 36 tin báo tố giác tội phạm, khởi tố 43 vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 70 tỷ đồng.</p>

<p>Thượng tá Hồ Văn Phước, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, để giảm thiểu tội phạm này phải tập trung vào công tác tuyên truyền.</p>

<p>Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã thành lập các kênh tuyên truyền về nhận diện phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng để quần chúng nhân dân nhận diện, cảnh giác phòng ngừa lừa đảo; làm các tờ rơi tuyên truyền rộng rãi đến cho bà con nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên cảnh giác khi tiếp nhận thông tin.</p>

<p>“Thực tế tội phạm này xảy ra thường xuyên, hầu như mỗi ngày, mỗi giờ các đối tượng đều đưa ra thông tin giả để lừa đảo. Nếu kiểm soát được hai lĩnh vực sim rác, tài khoản ngân hàng sử dụng tín dụng, cấm tuyệt đối việc mở tài khoản ngân hàng bán cho người khác để lấy tiền hoặc mở tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng thì sẽ hạn chế được rất nhiều tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”, thượng tá Hồ Văn Phước nói.</p>

<p><strong>Tránh bị xâm nhập các dữ liệu cá nhân</strong></p>

<p>Công an tỉnh Bình Định thông tin, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, lực lượng công an cùng các ngành chức năng tỉnh Bình Định thường xuyên tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; các tính năng, tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID).</p>

<p>Bước đầu, ứng dụng này đã được người dân tiếp cận, sử dụng. Tuy nhiên nắm bắt được nhu cầu, nhiều đối tượng đã tạo các phần mềm giả mạo và giả danh lực lượng công an yêu cầu người dân cài đặt phần mềm giả mạo để chiếm quyền sử dụng điện thoại di động rồi chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng ngân hàng điện tử…</p>

<p>Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân không nên nghe những số điện thoại có đầu số lạ, đầu số nước ngoài, đầu số 024 để tránh lừa đảo. Việc sử dụng những thông tin cá nhân, những trang mạng xã hội phải có chế độ bảo mật cao, tránh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xâm nhập vào trang cá nhân, xâm nhập dữ liệu thu thập thông tin để tiến hành lừa đảo.</p>

<p>“Trên các trang mạng xã hội người dân không nên tin vào các thông tin việc nhẹ lương cao, đầu tư tài chính có lãi cao. Làm gì cũng phải có quá trình, không thể nào đầu tư 10 triệu trong vòng 15 phút được 12 triệu. Đây là những đường link, những trang tội phạm lừa đảo đưa ra để dẫn dụ, kích ứng sự tham lam của con người. Chúng tôi cảnh báo toàn thể nhân dân khi tiếp cận những thông tin này, cần phải đề cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo”, thượng tá Hồ Văn Phước cảnh báo.</p>

<p>Công an tỉnh Bình Định vừa công bố 21 thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao. Theo đó, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm công nghệ cao cần chủ động tố giác tội phạm, phối hợp đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này.</p>

<p><strong>Diễm Phúc – N.Hiền</strong></p>","displayType":1,"options":524292,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-an-binh-dinh-lap-cac-kenh-tuyen-truyen-chan-lua-dao-tren-khong-gian-mang-2221284.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-binh-dinh-lap-cac-kenh-tuyen-truyen-chan-lua-dao-tren-khong-gian-mang-411.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-binh-dinh-lap-cac-kenh-tuyen-truyen-chan-lua-dao-tren-khong-gian-mang-412.jpg","updatedDate":"2023-12-01T10:43:04","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221481","title":"Apple tung bản vá khẩn cấp lỗ hổng iPhone","description":"Apple vừa phát hành bản cập nhật bảo mật khẩn cấp để vá hai lỗ hổng zero-day ảnh hưởng đến iPhone, iPad và Mac.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/apple-tung-ban-va-khan-cap-lo-hong-iphone-ipad-va-mac-2221481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/apple-tung-ban-va-khan-cap-lo-hong-iphone-224.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:13:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221265","title":"Mã độc tống tiền được hacker rao bán, lấy hoa hồng như kinh doanh đa cấp","description":"Mã độc tống tiền hiện có thể được hacker cung cấp như một dịch vụ. Tin tặc thậm chí còn đưa ra lựa chọn chia sẻ lợi nhuận với người mua theo dạng trả thưởng, giống như đa cấp.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ma-doc-tong-tien-duoc-hacker-rao-ban-lay-hoa-hong-nhu-kinh-doanh-da-cap-2221265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ma-doc-tong-tien-duoc-hacker-rao-ban-lay-hoa-hong-nhu-kinh-doanh-da-cap-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:32:10","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221195","title":"Lấy người trẻ làm nòng cốt đào tạo an toàn thông tin cho cộng đồng","description":"Trong vài tháng qua, 9.000 thanh niên Việt Nam đã được tập huấn về an toàn thông tin. Chính họ sau đó sẽ trở thành những thủ lĩnh, bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-nguoi-tre-lam-nong-cot-dao-tao-an-toan-thong-tin-cho-cong-dong-2221195.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lay-nguoi-tre-lam-nong-cot-dao-tao-an-toan-thong-tin-cho-cong-dong-1041.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:24:26","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221062","title":"Bộ TT&TT ra mắt nền tảng quản lý đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ","description":"Tại sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, Bộ TT&TT đã khai trương nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-ra-mat-nen-tang-quan-ly-dam-bao-an-toan-thong-tin-theo-cap-do-2221062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-tttt-ra-mat-nen-tang-quan-ly-dam-bao-an-toan-thong-tin-theo-cap-do-1035.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:09:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220994","title":"Cảnh giác với website giả mạo Điện lực Việt Nam EVN","description":"Trước tình trạng mạo danh website của Tập đoàn điện lực Việt Nam, người dùng điện cần cảnh giác để không bị lừa đảo bởi website giả mạo.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-giac-voi-website-gia-mao-dien-luc-viet-nam-evn-2220994.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/canh-giac-voi-website-gia-mao-dien-luc-viet-nam-evn-1013.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:00:56","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221084","title":"'Cùng nhau tạo ra một không gian mạng lành mạnh, trong sạch'","description":"Hướng tới việc cùng nhau tạo ra một không gian mạng lành mạnh và trong sạch, Bộ TT&TT khuyến nghị các bộ, ngành tăng cường thực thi công tác quản lý nhà nước trên mạng theo nguyên tắc đời thực sao thì trên môi trường số vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cung-nhau-tao-ra-mot-khong-gian-mang-lanh-manh-trong-sach-2221084.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cung-nhau-tao-ra-mot-khong-gian-mang-lanh-manh-trong-sach-1005.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221191","title":"Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho 4 nhóm sinh viên an toàn thông tin xuất sắc","description":"Trong 4 nhóm sinh viên vừa nhận được Bằng khen của Bộ GD&ĐT, có 1 đội giải Nhất và 3 đội giải Nhì cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-trao-bang-khen-cho-4-nhom-sinh-vien-an-toan-thong-tin-xuat-sac-2221191.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-gddt-trao-bang-khen-cho-4-nhom-sinh-vien-an-toan-thong-tin-xuat-sac-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:42:48","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221087","title":"Giúp con dùng Internet an toàn ngay từ điện thoại của bố mẹ","description":"Quản lý hoạt động trên mạng của trẻ em là câu hỏi hóc búa của các phụ huynh, nhất là khi dễ dàng xem được nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Cần phải có giải pháp phù hợp, đơn giản để bất kỳ bố mẹ nào cũng có thể sử dụng được.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-giai-phap-moi-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-nguoi-dung-viet-nam-2221087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giup-con-dung-internet-an-toan-ngay-tu-dien-thoai-cua-bo-me-931.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:14:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220732","title":"Vụ hack Kyber Network đánh cắp 54 triệu USD được chuẩn bị rất công phu","description":"Đây là nhận định của ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam đối với vụ hack nhằm vào startup Kyber Network.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-hack-kyber-network-danh-cap-54-trieu-usd-duoc-chuan-bi-rat-cong-phu-2220732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/vu-hack-kyber-network-danh-cap-54-trieu-usd-duoc-chuan-bi-rat-cong-phu-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:01:14","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220827","title":"Quảng cáo trên kênh YouTube phạm luật, 'ông trùm' WPP bị Bộ TT&TT xử phạt","description":"Đây là lần thứ 3 trong năm nay 'ông trùm' ngành quảng cáo WPP bị Bộ TT&TT xử phạt.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-cao-tren-kenh-youtube-pham-luat-ong-trum-wpp-bi-bo-tt-tt-xu-phat-2220827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/quang-cao-tren-kenh-youtube-pham-luat-ong-trum-wpp-bi-bo-tttt-xu-phat-1224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:37:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219669","title":"Startup Việt truy tìm kẻ tấn công để thu hồi 54,7 triệu USD bị hack","description":"Theo CEO Kyber Network, startup này đang làm mọi điều có thể hòng truy tìm kẻ tấn công và thu hồi lại tiền của người dùng sau vụ hack gây chấn động.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/startup-viet-truy-tim-ke-tan-cong-de-thu-hoi-54-7-trieu-usd-bi-hack-2219669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/startup-viet-truy-tim-ke-tan-cong-de-thu-hoi-547-trieu-usd-bi-hack-476.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:05:43","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220231","title":"Tấn công mạng làm tê liệt thị trường giao dịch bất động sản Anh","description":"Hoạt động của hãng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu CTS bị gián đoạn do tin tặc tấn công mạng, làm tê liệt hàng trăm công ty luật và môi giới bất động sản ở Anh.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-tac-de-doa-lam-te-liet-thi-truong-giao-dich-bat-dong-san-anh-2220231.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tin-tac-de-doa-lam-te-liet-thi-truong-giao-dich-bat-dong-san-anh-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T00:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220359","title":"Thiếu nhân sự bảo mật, nhiều web .gov.vn bị cài lại quảng cáo không phù hợp","description":"Một nguyên nhân khiến nhiều cơ quan nhà nước dù đã gỡ bỏ nội dung quảng cáo không phù hợp trên website nhưng tình trạng này vẫn tái diễn sau đó, là bởi thiếu nhân sự chuyên trách để xử lý tận gốc vấn đề.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-nhan-su-bao-mat-nhieu-web-gov-vn-bi-cai-lai-quang-cao-khong-phu-hop-2220359.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thieu-nhan-su-bao-mat-nhieu-web-govvn-bi-cai-lai-quang-cao-khong-phu-hop-1255.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T18:32:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219223","title":"5 thông tin nổi bật về lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam","description":"Từ việc tổng hợp thông tin về lừa đảo trực tuyến nổi bật trong tuần từ ngày 20/11 đến 26/11, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cũng đưa ra một số lưu ý với người dùng để tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-thong-tin-noi-bat-ve-lua-dao-truc-tuyen-tren-khong-gian-mang-viet-nam-2219223.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/5-thong-tin-noi-bat-ve-lua-dao-truc-tuyen-tren-khong-gian-mang-viet-nam-1126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218646","title":"9 thứ không bao giờ nên chia sẻ trên mạng xã hội","description":"Hãy cẩn trọng với những thứ chia sẻ trên mạng xã hội vì bạn không bao giờ biết ai có thể xem chúng.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9-thu-khong-nen-chia-se-tren-mang-xa-hoi-boi-khong-biet-ai-co-the-xem-chung-2218646.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/9-thu-khong-nen-chia-se-tren-mang-xa-hoi-1121.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219211","title":"Sinh viên Việt Nam dẫn đầu cuộc thi an ninh mạng ASEAN 2023","description":"Ba đội sinh viên Việt Nam đến từ Đại học CNTT TP.HCM, Đại học Duy Tân và Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đạt giải cao tại cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-viet-nam-dan-dau-cuoc-thi-an-ninh-mang-asean-2023-2219211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/sinh-vien-viet-nam-dan-dau-cuoc-thi-an-ninh-mang-asean-2023-841.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T06:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219104","title":"Đào tạo nhân sự an toàn thông tin để ứng phó thách thức trên Cloud","description":"Các chuyên gia đều thống nhất rằng, để ứng phó với thách thức an toàn thông tin mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Cloud và Saas (phần mềm dưới dạng dịch vụ) cần đặc biệt quan tâm đến phát triển nhân sự an toàn thông tin.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-bien-phap-giup-doanh-nghiep-ung-pho-thach-thuc-an-toan-thong-tin-2219104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/3-bien-phap-giup-doanh-nghiep-ung-pho-thach-thuc-an-toan-thong-tin-465.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T13:11:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218697","title":"Anh thắt chặt quản lý các trang web dùng cookie thu thập thông tin người dùng","description":"Anh vừa đưa ra các biện pháp mới nhằm quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của các trang web sử dụng cookie để thu thập thông tin của người dùng với mục đích quảng cáo.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-that-chat-quan-ly-cac-trang-web-su-dung-cookie-thu-thap-thong-tin-nguoi-dung-2218697.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/anh-that-chat-quan-ly-cac-trang-web-su-dung-cookie-thu-thap-thong-tin-nguoi-dung-648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T00:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218886","title":"8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân","description":"Theo đại diện A05 (Bộ Công an), một nguyên nhân đưa đến tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân tại Việt Nam là nhận thức và ý thức bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân chưa cao. Đại diện A05 cũng nêu rõ 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-nguyen-tac-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-nguoi-dan-chua-coi-trong-viec-bao-ve-du-lieu-2218886.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/8-nguyen-tac-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-1215.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:34:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218712","title":"Diễn tập thực chiến đã giúp phát hiện hơn 800 lỗ hổng bảo mật","description":"Theo Cục An toàn thông tin, qua 6 kỳ diễn tập thực chiến quốc gia được tổ chức, đã có 842 lỗ hổng bảo mật được phát hiện, trong đó có 533 lỗ hổng nghiêm trọng.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-tap-thuc-chien-da-giup-phat-hien-hon-800-lo-hong-bao-mat-2218712.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/dien-tap-thuc-chien-da-giup-phat-hien-hon-800-lo-hong-bao-mat-704.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T14:10:37","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218655","title":"Cảnh giác với 10 lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến các hệ thống Việt Nam","description":"Trong 10 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo tới các đơn vị tại Việt Nam, có 3 lỗ hổng đang bị khai thác trong thực tế.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-giac-voi-10-lo-hong-bao-mat-co-the-anh-huong-den-cac-he-thong-viet-nam-2218655.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/canh-giac-voi-10-lo-hong-bao-mat-co-the-anh-huong-den-cac-he-thong-viet-nam-563.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218379","title":"Các công cụ thông thường đe dọa an ninh thông tin người dùng","description":"Mã QR, mã ngẫu nhiên (CAPTCHA) và phương pháp nhúng mã độc là 3 công cụ đánh cắp dữ liệu đang được tin tặc ưa thích sử dụng để tấn công những nạn nhân mất cảnh giác.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-cong-cu-thong-thuong-de-doa-an-ninh-thong-tin-nguoi-dung-2218379.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/cac-cong-cu-thong-thuong-de-doa-an-ninh-thong-tin-nguoi-dung-1141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T06:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218424","title":"Chiến dịch chống tin giả nhận được sự hưởng ứng lớn","description":"Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, với hàng trăm bài thi, hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội cho thấy Chiến dịch \"Tin\" lan tỏa giá trị đến cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chien-dich-chong-tin-gia-nhan-duoc-su-huong-ung-lon-2218424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/chien-dich-chong-tin-gia-nhan-duoc-su-huong-ung-lon-1350.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T21:37:01","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218321","title":"Giải pháp giúp doanh nghiệp thiếu nhân lực an toàn thông tin tránh lộ dữ liệu","description":"Hướng tới đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thường không có nhân sự chuyên môn sâu về an toàn thông tin, giải pháp NCSOC giám sát an ninh mạng 24/7 giúp các đơn vị phòng tránh lộ dữ liệu, mã hóa dữ liệu...","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-giup-doanh-nghiep-thieu-nhan-luc-an-toan-thong-tin-tranh-lo-du-lieu-2218321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/giai-phap-giup-doanh-nghiep-thieu-nhan-luc-an-toan-thong-tin-tranh-lo-du-lieu-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T16:26:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218206","title":"Startup Blockchain do người Việt phát triển bị hack 47 triệu USD","description":"Vụ tấn công mạng nhằm vào KyberSwap đã gây thiệt hại lớn khi hacker chiếm đoạt số tiền mã hóa tương đương 47 triệu USD.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/startup-blockchain-do-nguoi-viet-phat-trien-bi-hack-47-trieu-usd-2218206.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/startup-blockchain-do-nguoi-viet-phat-trien-bi-hack-47-trieu-usd-601.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T13:15:30","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa