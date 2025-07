Ngày 10/7, Công an xã Thống Nhất phát đi thông báo tìm kiếm em Hân (15 tuổi, ngụ ấp Bạch Lâm 2, xã Thống Nhất). Theo thông báo, Hân mất tích từ đầu tháng 6 năm nay.

Thông báo của Công an xã Thống Nhất.

Theo thông tin từ gia đình, Bảo Hân rời nhà vào ngày 6/6 và đến nay chưa trở về. Gia đình đã cố gắng liên hệ nhiều nơi và tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm rời khỏi nhà, Bảo Hân điều khiển xe máy Honda Blade màu xanh đen BKS 60H1-256.73. Nữ sinh cao khoảng 1,6m, tóc màu hạt dẻ dài qua vai, da ngăm, nặng khoảng 63kg.

Công an xã Thống Nhất đã thông báo đến các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh và kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lê Nguyễn Bảo Hân, hãy liên hệ Công an xã (ấp Cây Xăng, xã Thống Nhất) qua số điện thoại 0976.879.114.