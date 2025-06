Trong các ngày 12, 13 tháng 6, Công an 2 xã Cư K’nia và Đắk Drông (huyện Cư Jút) phối hợp với Phòng công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà mới cho 13 hộ gia đình thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí của Bộ Công an.

Một hộ dân tại huyện Cư Jút được bàn giao nhà vào sáng 13/6. Ảnh: MQ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Đắk Nông cùng cấp ủy, chính quyền địa phương...

Những hộ gia đình được bàn giao nhà ở xã Cư K’nia gồm ông Hoàng A Súa, ông Hầu Văn Nhù, ông Lý Văn Dàng và ông Hà Văn Thong ở xã Cư K’nia.

Còn tại xã Đắk Drông gồm gia đình các ông Hầu A Vằng, ông Dương Văn Cải, ông Hoàng Văn Pá (thôn 20), ông Lý Văn Khào, ông Hoàng Văn Trung, ông Hoàng Văn Pá (thôn 19), ông Chu Văn Pảo, ông Nông Văn Báo và bà Hoàng Thị Xuân.

Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong những căn nhà xuống cấp, xập xệ, ẩm thấp, dột nát, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi căn nhà mới có diện tích từ 36 đến 48m2 được xây dựng kiên cố, bảo đảm chất lượng và an toàn trong sử dụng.

Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà dao động từ hơn 60 đến 80 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, số còn lại là tiền đối ứng của các hộ gia đình cùng sự hỗ trợ, đóng góp ngày công, xi măng, cát, đá từ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cư K’nia và Đắk Drông.

Trong niềm vui được trao tặng nhà mới, ông Hoàng A Súa trú xã Cư Knia cho biết, gia đình ông có hoàn cảnh hết sức khó khăn và phải ở trong ngôi nhà cũ chật hẹp, mùa mưa thì dột, nắng thì nóng, bụi bẩn nhưng chưa có điều kiện để sửa chữa.

"Gia đình chúng tôi rất vui và biết ơn khi được ngành công an trao tặng nhà tình nghĩa. Từ nay gia đình tôi đã yên tâm lao động, sản xuất, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thôn, buôn ngày càng giàu đẹp”, ông Hoàng A Súa chia sẻ.

Tại lễ bàn giao, đại diện Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, việc Công an tỉnh Đắk Nông đồng loạt triển khai xây dựng 500 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí của Bộ Công an có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao cuộc sống của một bộ phận người dân.

Theo đại diện Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Đắk Nông thì đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó thể hiện tinh thần gương mẫu, xung kích của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát., củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền cũng như lực lượng CAND.

"Chúng tôi mong muốn với ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương", đại diện Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm.

Theo thống kê, tính đến ngày 13/6, lực lượng Công an Đắk Nông đã đồng loạt khởi công xây dựng 500/500 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, trong đó có gần 100 căn nhà hoàn thiện, nhiều căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện.