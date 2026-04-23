Ngày 23/4, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thông tin cụ thể về sự cố xảy ra trong quá trình tháo dỡ công trình tại số 25 đường Trần Quý Cáp.

Theo đó, ngày 19/4, chính quyền địa phương tiếp nhận phản ánh của người dân về sự cố tại công trình do Công ty CP Vinatex Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam thi công.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sự cố xảy ra khi tháo dỡ khối nhà phía bắc, giáp các nhà dân. Hậu quả, nhà số 27 bị sập hoàn toàn; các căn nhà từ số 29 đến 33 bị nứt tường, hư hỏng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau sự cố, công trình đã dừng thi công.

Ngay sau sự cố, Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiến hành khám nghiệm, lập biên bản.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc, chờ kết quả giám định nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.

UBND phường Hải Châu cho biết, theo quy định hiện hành, không có thủ tục cấp phép tháo dỡ công trình, song chủ đầu tư phải đảm bảo phương án phá dỡ an toàn. Trước đó, ngày 6/4, phường đã nhắc nhở chủ đầu tư về việc che chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Đối với hành vi gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP.