Ngày 18/8, Công an thành phố Hải Phòng (CATP) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ôn lại chặng đường 80 năm truyền thống hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và CATP Hải Phòng nói riêng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng CATP trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong 20 năm thực hiện hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Qua các thời kỳ, đã có 16 tập thể và 10 cá nhân thuộc lực lượng CATP và Công an tỉnh Hải Dương được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các loại huân chương.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng CATP Hải Phòng

Thiếu tướng Bùi Quang Bình phát biểu: “Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hải Phòng; sự phối hợp hiệu quả với lực lượng Quân đội nhân dân cùng các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CATP Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. CATP cam kết đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”

Thiếu tá Bùi Ngọc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên CATP, đại diện thế hệ trẻ Công an thành phố phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh. Thiếu tá Hùng khẳng định tuổi trẻ CATP sẽ tiếp tục khắc ghi lời thề danh dự Công an nhân dân, 6 điều Bác Hồ dạy, quyết tâm đem hết tâm huyết, trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng CATP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vì những hy sinh, cống hiến to lớn.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Huân chương BVTQ, Huân chương chiến công tặng các tập thể, cá nhân

Ông nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của CATP trong suốt 80 năm qua và nhấn mạnh: Trong bối cảnh thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng CATP cần tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cảng anh hùng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Công an thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cũng đã được trao tặng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

