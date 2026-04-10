Ngày 10/4, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp VKSND khu vực 3, đại diện Sở Xây dựng, UBND xã Diên Lạc và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, xác định hiện trường vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép tại địa phương.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn xảy ra trên địa bàn, phục vụ công tác xác minh dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Khu đất bị san gạt, đào bới. Ảnh: N.X

Tại buổi làm việc, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động ghi nhận, đánh giá dấu vết hiện trường, tập trung xác định hiện trạng, quy mô và diện tích khu vực bị tác động.

Trước đó, Báo VietNamNet thông tin tại khu đất rộng khoảng 13.000m2 ở thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc, do ông N.Đ.H. là người sử dụng, có nhiều vị trí bị đào xới, khoét sâu với quy mô lớn.

Người này còn san gạt, khai thác, vận chuyển đất trái phép, có dấu hiệu phân lô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tuyến lưới điện cao thế của Thủy điện Sông Giang đi qua khu vực.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận đã sử dụng 2 máy đào bánh xích để san gạt, khai thác đất từ cuối tháng 2 đến nay. Ông cho biết việc san lấp nhằm phục vụ trồng cây; chính quyền địa phương đã yêu cầu không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực.

Khu đất được san gạt, đóng cọc đỏ khoảng cách đều nhau. Ảnh: N.X

Theo UBND xã Diên Lạc, chủ khu đất đã hai lần bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi san gạt đất. Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng còn phát hiện việc đưa đất, đá ra ngoài khu vực. Khu đất này hiện chưa được phép chuyển mục đích sử dụng.

Liên quan vụ việc, ngày 4/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc.

Khu đất được nhiều người trong giới bất động sản ở tỉnh Khánh Hòa quan tâm. Ảnh: X.N

UBND tỉnh yêu cầu làm rõ có hay không việc tiếp tay, bao che của cá nhân, tổ chức liên quan, dẫn đến tình trạng “cạo sạch cả quả đồi” nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 20/4.

