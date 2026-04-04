Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng san gạt, khai thác đất quy mô lớn và đưa đất ra khỏi khu đất được giao quản lý.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Diên Lạc. Ảnh: X.N

Cụ thể, tại khu đất rộng khoảng 13.000m2 ở thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc, nhiều vị trí bị đào xới, khoét sâu với quy mô lớn.

Người sử dụng khu đất còn san gạt, khai thác và vận chuyển đất trái phép, có dấu hiệu phân lô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống lưới điện cao thế của Thủy điện Sông Giang đi qua khu vực.

Qua xác minh, người sử dụng khu đất trên là ông N.Đ.H. (tạm trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc).

Việc khai thác đất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống lưới điện. Ảnh: X.N

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận đã sử dụng 2 máy đào bánh xích để san gạt, khai thác đất từ cuối tháng 2 đến nay. Ông H. cho biết việc san lấp đất là để phục vụ trồng cây; chính quyền địa phương đã yêu cầu không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, theo UBND xã Diên Lạc, chủ khu đất đã hai lần bị lập biên bản vi phạm đối với hành vi san gạt đất. Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị còn phát hiện việc đưa đất, đá ra ngoài khu đất. Khu đất này hiện chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hoạt động khai thác đất trái phép tại khu đất rộng 13.000m2. Ảnh: X.N

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu xã Diên Lạc đình chỉ ngay các hoạt động vi phạm, làm rõ trách nhiệm quản lý và báo cáo trước ngày 15/4.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng đất khai thác trái phép, rà soát các sai phạm về đất đai, môi trường, cũng như dấu hiệu chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái phép để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh có trách nhiệm điều tra quy mô vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và dấu hiệu bao che nếu có.

Điện lực Khánh Hòa cùng đơn vị quản lý Thủy điện Sông Giang sẽ đánh giá, triển khai các biện pháp gia cố nhằm bảo đảm an toàn lưới điện trong khu vực.