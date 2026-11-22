Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam Đặng Chấn Huy, đưa bị can đến quán cà phê để thực nghiệm hiện trường vụ nữ chủ quán bị sát hại, cướp tài sản.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Chấn Huy (24 tuổi, ngụ phường Đông Thành) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đã đưa bị can Huy đến quán cà phê ở phường Đông Thành để thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, sáng 12/11, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Bị can Đặng Chấn Huy được đưa đến quán cà phê ở phường Đông Thành để thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Nguyên nhân tử vong được xác định do suy tuần hoàn và suy hô hấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời Đặng Chấn Huy đến làm việc. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Việc thực nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.