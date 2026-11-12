Chúc Kim Hương sát hại cô gái trẻ tại nơi ở cũng là xưởng làm việc của mình rồi đưa sang bãi đất trống đối diện, phía bên kia đường để đào hố chôn, phi tang.

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Ngày 12/11, người dân xung quanh đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cô gái trẻ bị sát hại, chôn thi thể để phi tang vừa được phát hiện tại đây.

Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng, chứng cứ có liên quan.

Như VietNamNet đã thông tin ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Chúc Kim Hương, 34 tuổi, quê TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, lực lượng địa phương xử lý hiện trường. Ảnh: H.C.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện trường xảy ra vụ giết người là nhà xưởng làm gia công may bọc ghế nệm của Chúc Kim Hương tại hẻm D20 đường Võ Văn Vân. Người dân cho biết Hương có vợ và 2 con. Thời điểm Hương gây án, vợ con đã về quê ở Đà Nẵng.

Nơi phát hiện thi thể của nạn nhân T.T.T.Q. (SN 2002, quê Cần Thơ, tạm trú phường Tân Sơn Hoà) là bãi đất trống đối diện nhà xưởng của Hương, nằm phía bên kia đường. Khu đất trống này cỏ, cây cối um tùm.

Khu vực nhà xưởng cũng là nơi ở, là hiện trường nghi can Chúc Kim Hương sát hại chị Q. Ảnh: H.C.

Trước đó, từ ngày 8/11 gia đình chị Q., đến công an phường Tân Sơn Hoà trình báo về việc chị này mất tích từ ngày 2/11 đến nay. Công an đã tiếp nhận trình báo và tổ chức truy tìm.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là trích xuất hình ảnh camera nhiều vị trí, nhiều tuyến đường có bóng dáng của chị Q., đến chiều tối ngày 11/11, công an xác định điểm cuối cùng nạn nhân xuất hiện là ở hẻm D20 đường Võ Văn Văn.

Lực lượng công an TPHCM phối hợp cùng công an các địa phương đã khoanh vùng, xác định đối tượng Chúc Kim Hương có nghi vấn liên quan đến sự biến mất của chị Q. nên tiến hành mời làm việc. Qua đấu tranh, Hương thừa nhận sát hại chị Q. rồi chôn giấu thi thể nhằm phi tang.

Vị trí nơi đối tượng Hương chôn thi thể chị Q. để phi tang. Ảnh: H.C.

Cụ thể, Hương quen biết với chị Q. qua mạng xã hội. Ngày 1/11, Hương hẹn chị Q. đến nơi ở cũng là nhà xưởng làm việc của mình ở hẻm D20 đường Võ Văn Vân để vui vẻ. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, Hương dùng thanh sắt tấn công khiếnc hị Q. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hương đã mang thi thể của chị Q. ra bãi đất trống phía đối diện bên kia đường và đào hố chôn để che giấu tội ác.

Tại cơ quan công an, nghi can Chúc Kim Hương đã thừa nhận hành vi. Ảnh: CACC

Tối 11, đến rạng sáng 12/11 công an phong toả hiện trường nơi tìm thấy thi thể chị Q. Ảnh: C.H.

Từ lời khai của Hương, trong tối 11 đến rạng sáng 12/11, lực lượng công an đã phong toả hiện trường. Thi thể của chị Q. đã được tìm thấy. Công an thu giữ nhiều vật chứng, chứng cứ có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.