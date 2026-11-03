Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Công an thành phố chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường an toàn cho phát triển.

Sáng 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP Hà Nội về kết quả công tác 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận Công an Thủ đô đã duy trì nhịp độ công tác cao, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Theo Chủ tịch UBND thành phố, những kết quả đạt được đã góp phần củng cố hình ảnh Hà Nội là điểm đến bình yên, ổn định, có sức hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội đang từng bước chuyển đổi tư duy công tác, từ tập trung bảo đảm an ninh, trật tự sang chủ động bảo vệ an ninh, đồng hành cùng chính quyền và người dân, doanh nghiệp, kiến tạo những điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Chủ động bảo vệ người dân, doanh nghiệp từ sớm, từ xa

Định hướng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu lực lượng Công an thành phố nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong bối cảnh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội đang phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung giải quyết năm điểm nghẽn, đẩy nhanh các công trình giao thông chiến lược và đưa khoa học, công nghệ, chuyển đổi số thành nguồn lực phát triển.

Trong bối cảnh đó, công an cần chủ động tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế Thủ đô, đi đầu giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và chuyển đổi số. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải triển khai từ sớm, từ xa, phòng ngừa rủi ro, tạo môi trường minh bạch, ổn định, bền vững.

Một yêu cầu khác là gương mẫu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương lớn của Trung ương, tạo chuyển biến cụ thể. Công an thành phố cần phát huy vai trò tham mưu chiến lược, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa tội phạm ngay từ khâu phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế mới nổi; tham mưu giải quyết căn cơ năm điểm nghẽn, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển Thủ đô.

Ông Thắng yêu cầu nghiên cứu ứng dụng tối đa công nghệ, nhất là camera phục vụ quản lý đô thị, điều hành giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an Hà Nội nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ hoặc hình thành những điểm nóng phức tạp.

Công an phải là lá chắn bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp trước tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.

Xây dựng đô thị thông minh gắn với chất lượng sống của người dân

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng. Công an Hà Nội cần chủ động phòng, chống tấn công mạng, gián điệp mạng, nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước.

Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, trọng tâm là liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và đồng bộ”.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc tại điểm cầu trụ sở Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Đối với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, Công an thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố; tập trung triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”.

Đề án phải xác định rõ kiến trúc tổng thể, nền tảng dữ liệu, nguồn lực, lộ trình; hướng tới giải quyết vấn đề giao thông, môi trường, an ninh, trật tự và chất lượng dịch vụ công.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng là tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030; chú trọng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, gần dân, trọng dân.

Ông Thắng yêu cầu cụ thể hóa chỉ đạo thành kế hoạch, xác định rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.

“Hiệu quả công tác cần phải được đo bằng kết quả thực tế, bằng sự bình yên của Thủ đô, sự thuận lợi của môi trường đầu tư, kinh doanh và sự hài lòng, tin tưởng của người dân”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Thành Huế