Ngày 4/2, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM đã chủ trì buổi làm việc với Công an TP HCM với mục đích học tập, khảo sát các giải pháp thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu trao đổi chuyên môn, đánh giá năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ drone. Ảnh: KCN

Hoạt động trên được tổ chức tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham quan thực tế khu vực bay thử nghiệm, nghe giới thiệu tổng quan về các dòng thiết bị bay không người lái ứng dụng trong lĩnh vực an ninh, giám sát, cứu hộ, cứu nạn.

Các bên đã trực tiếp theo dõi hoạt động trình diễn thử nghiệm drone phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, giám sát bảo đảm an toàn, trật tự trong điều kiện thực tế.

Drone bay giả lập tình huống cứu hộ cứu nạn mang theo vật nặng. Ảnh: KCN

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ, đoàn công tác Công an thành phố và các doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực drone tiến hành trao đổi chuyên môn, đánh giá năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Họ cùng nhau phân tích khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an thành phố cũng như thảo luận các nội dung liên quan đến kỹ thuật, vận hành, bảo trì và định hướng phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Lực lượng công an nghe các doanh nghiệp thuyết minh về công nghệ drone phục vụ công tác trinh sát... Ảnh: KCN

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi nhiệm vụ và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ cao vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng TPHCM phát triển an toàn, thông minh, hiện đại và bền vững.