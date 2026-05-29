Chiều 29/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô, thúc đẩy hoạt động của các không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn, đồng thời hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Những năm gần đây, mạng lưới không gian sáng tạo tại Hà Nội phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng hoạt động. Nhiều mô hình sáng tạo đã góp phần gắn kết văn hóa với du lịch, giáo dục và công nghệ số; tạo thêm nguồn lực xã hội hóa cho phát triển văn hóa; đồng thời thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng.

Ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Các không gian sáng tạo đang trở thành điểm kết nối giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, doanh nghiệp văn hóa và công chúng, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo đa dạng, giàu tiềm năng của Thủ đô.

Với sự hỗ trợ của UNESCO tại Việt Nam và các đơn vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thiện Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội. Đây là nền tảng số giúp kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo; hỗ trợ cập nhật thông tin hoạt động, sự kiện và các chương trình sáng tạo diễn ra trên địa bàn thành phố.

Thông qua hệ thống này, các không gian sáng tạo có thể chủ động đăng tải hoạt động, quảng bá sự kiện, kết nối với cộng đồng và tham gia các chương trình văn hóa sáng tạo của thành phố. Bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu sáng tạo của Hà Nội, thúc đẩy hợp tác liên ngành và lan tỏa các giá trị văn hóa sáng tạo trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, UNESCO vinh dự đồng hành cùng Hà Nội trong việc xây dựng bản đồ số các không gian sáng tạo như một công cụ tăng cường khả năng hiển thị, tiếp cận và kết nối giữa các không gian sáng tạo năng động của thành phố.

Theo ông Jonathan Baker, sáng kiến này không chỉ là một nền tảng số mà còn phản ánh tầm nhìn phát triển của Hà Nội với tư cách Thành phố Sáng tạo, nơi văn hóa được xem là động lực cho đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

"Sáng kiến này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong cộng đồng sáng tạo, truyền cảm hứng cho sự tham gia rộng rãi của công chúng vào đời sống văn hóa, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm sáng tạo năng động của khu vực", ông Jonathan Baker nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nền tảng bản đồ với phần thao tác trực tiếp từ các đơn vị tham gia mạng lưới.

Một nội dung đáng chú ý khác tại sự kiện là định hướng hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Tiếp nối thành công của các mùa trước, lễ hội năm nay dự kiến mở rộng quy mô với nhiều hoạt động kết nối nghệ thuật, thiết kế, công nghệ, di sản và cộng đồng sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ tập trung kích hoạt các không gian di sản bằng hoạt động sáng tạo; tăng cường sự tham gia của cộng đồng sáng tạo trẻ; phát triển các hoạt động thiết kế gắn với đời sống đô thị; kết nối các không gian sáng tạo thành chuỗi liên kết trên toàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật.

Ban tổ chức kỳ vọng sự tham gia tích cực của cộng đồng sáng tạo sẽ góp phần tạo nên một mùa lễ hội giàu tính kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.