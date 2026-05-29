Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Việt Nam, gắn liền với nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu nghệ thuật truyền thống.

Việc tái dựng Tiếng trống Mê Linh được xem là thử thách lớn đối với ê-kíp thực hiện khi phải dung hòa giữa việc giữ gìn tinh thần nguyên tác với việc tạo nên sức sống mới phù hợp thị hiếu khán giả hôm nay. Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ lựa chọn cách tiếp cận trẻ trung hơn nhưng vẫn tôn trọng những giá trị cốt lõi của tác phẩm.

NSND Hồ Thị Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ cho biết, phiên bản mới được đầu tư kỹ lưỡng từ cảnh trí, phục trang đến âm nhạc. Ngoài những làn điệu cải lương truyền thống, vở diễn còn lồng ghép âm hưởng nhạc giao hưởng và yếu tố nghệ thuật võ cổ truyền Việt Nam nhằm tạo nên không khí sân khấu hoành tráng, giàu cảm xúc.

Hình ảnh trong vở "Tiếng trống Mê Linh".

Đoàn vẫn phát huy thế mạnh ca diễn của các nghệ sĩ từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ như NSƯT Ngọc Đợi, Lê Hoàng Nghi, Võ Hoàng Dư, Lâm Kim Cương, Phú Yên, Quỳnh Nhi… Đồng thời, các câu ca, lớp diễn và lời thoại kinh điển của nguyên tác vẫn được giữ gìn như một cách bảo tồn chuẩn mực nghệ thuật cải lương truyền thống.

Một trong những điểm nhấn của vở là hình tượng voi trận được đưa lên sân khấu bằng đạo cụ kích thước lớn. Con voi cao khoảng hơn 2m, ngang gần 2m, được làm bằng chất liệu composite có thể di chuyển bằng bánh xe và phần đầu có chuyển động. Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà góp phần tạo không khí trận mạc, làm rõ hơn hình tượng Hai Bà Trưng trong tâm thế nữ tướng cưỡi voi ra trận.

NSND Hồ Thị Ngọc Trinh cho biết trước đây chị từng sử dụng hình thức voi do diễn viên hóa thân nhưng cách làm đó khó tạo được quy mô cần thiết. Với Tiếng trống Mê Linh, voi trận phải có tỉ lệ lớn hơn người, phải tạo được cảm giác uy nghi, xứng với không khí chiến đấu và tầm vóc biểu tượng của Hai Bà Trưng.

Tiếng trống Mê Linh lấy bối cảnh nước ta vào những năm đầu Công nguyên, dưới ách đô hộ tàn bạo của nhà Đông Hán. Thái thú Tô Định cùng tay sai ra sức đàn áp, bóc lột người dân Giao Chỉ, khiến lòng căm phẫn dâng cao khắp nơi.

Trong bối cảnh ấy, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã đứng lên tập hợp nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa. Câu chuyện không chỉ khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc mà còn tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt Nam anh hùng.

Một trong những cao trào xúc động nhất của vở diễn là lớp tế sống Thi Sách – chồng của Trưng Trắc – trước cửa thành. Trước mất mát đau thương, Trưng Trắc gạt tình riêng để cùng Trưng Nhị phát động cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. Hình ảnh tiếng trống đồng vang lên giữa không gian sân khấu được kỳ vọng sẽ tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc với khán giả.

Với phiên bản mới của Tiếng trống Mê Linh, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ mong muốn đưa cải lương lịch sử đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là khán giả trẻ. Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, vở diễn còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu kết nối thế hệ hôm nay với lịch sử dân tộc thông qua nghệ thuật cải lương.