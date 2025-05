Nhà sáng lập phong trào Âm nhạc AIWS vì nhân loại là Thống đốc Michael Dukakis - Chủ tịch và đồng sáng lập Diễn đàn Toàn cầu Boston, đồng sáng lập AI World Society (AIWS) và ông Nguyễn Anh Tuấn - đồng sáng lập, đồng Chủ tịch và CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston, đồng sáng lập AI World Society (AIWS).

Thống đốc Michael Dukakis, ông Nguyễn Anh Tuấn và Hội đồng AIWS.

Âm nhạc AIWS vì nhân loại mong truyền cảm hứng, chữa lành và nâng cao tinh thần con người thông qua âm nhạc, phản ánh các giá trị của AIWS trong kỷ nguyên chuyển đổi của AI (Trí tuệ nhân tạo): đạo đức, lòng trắc ẩn, phẩm giá, hòa bình và khai sáng.

Các hoạt động nổi bật của Âm nhạc AIWS vì nhân loại gồm: Hợp tác với các học viện âm nhạc hàng đầu như New England Conservatory và Berklee College of Music để thu hút sinh viên, tổ chức diễn đàn và phát triển chương trình giảng dạy kết nối âm nhạc với đạo đức và đổi mới AI; Mời các nhà lãnh đạo được vinh danh Giải thưởng Lãnh đạo vì Hòa bình và An ninh Thế giới và Giải thưởng Lãnh đạo trong AIWS đóng góp thông điệp, bài phát biểu và suy ngẫm như những tiếng nói dẫn đường cho phong trào Âm nhạc AIWS vì nhân loại.

Hình ảnh biểu tượng của AIWS.

Sự kiện toàn cầu thường niên luân phiên tổ chức tại Boston, Paris, Tokyo, Lake Como và Nha Trang. Diễn đàn quy tụ các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, chuyên gia AI và các nhà hoạch định chính sách để cùng nhau sáng tạo, suy ngẫm về vai trò của âm nhạc trong việc định hình một kỷ nguyên AI lấy con người làm trung tâm.

Ban tổ chức sẽ bổ nhiệm các nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất sắc làm đại sứ cho phong trào, lan tỏa các giá trị qua biểu diễn, cố vấn và truyền cảm hứng cộng đồng. Các tác phẩm được chọn sẽ được biểu diễn bởi dàn nhạc lớn và xuất bản trên các nền tảng chính thức của AIWS.

Chương trình khuyến khích giới trẻ sáng tác các tác phẩm âm nhạc phản ánh AI, đạo đức và tương lai nhân loại.

Lãnh đạo phong trào Âm nhạc AIWS vì nhân loại cho biết, dự kiến lễ ra mắt toàn cầu trực tuyến kết nối Boston, Tokyo, Lake Como, Paris và Nha Trang diễn ra ngày 4/7/2025. Khởi động "Vòng tròn nhà soạn nhạc AIWS" diễn ra tại Loeb House, Đại học Harvard tháng 11/2025. Phát hành bản nhạc "AIWS Peace Symphony" trình diễn trực tiếp tại Boston Symphony Hall ngày 12/12/2025. Diễn đàn Âm nhạc AIWS vì nhân loại diễn ra tại Công viên Điện ảnh AIWS, Nha Trang vào tháng 1/2026. Diễn đàn Âm nhạc AIWS vì nhân loại, gặp gỡ Đại sứ Âm nhạc AIWS, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc và điện ảnh AIWS diễn ra tại Đại học Harvard ngày 1/5/2026.