Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TPHCM) vì hàng loạt vi phạm trong việc công bố thông tin.

Theo quyết định, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (Tập đoàn BĐS Quốc gia) bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với một số tài liệu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Các tài liệu bị chậm công bố gồm thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán niên 2025; và thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu NRCH2123001 trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Nhơn Hội New City, dự án từng được Tập đoàn Danh Khôi, nay là Tập đoàn BĐS Quốc gia, tham gia với vai trò hợp tác đầu tư. Ảnh: Hoàng Huy

Ngoài khoản phạt trên, Tập đoàn BĐS Quốc gia bị phạt thêm 125 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp này đã công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 so với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Cụ thể, LNST năm 2025 được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là hơn 35,53 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, con số này chỉ hơn 6,69 tỷ đồng.

Như vậy, số liệu LNST được công bố trước đó cao hơn số liệu trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán gần 29 tỷ đồng.

Bên cạnh phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, buộc Tập đoàn BĐS Quốc gia cải chính thông tin theo quy định.

Như vậy, với các hành vi vi phạm nói trên, tổng số tiền Tập đoàn BĐS Quốc gia bị phạt là 210 triệu đồng.

Tiền thân là Netland và từng được biết đến với thương hiệu Tập đoàn Danh Khôi, Tập đoàn BĐS Quốc gia (mã NRC) là doanh nghiệp bất động sản có tiếng tại TPHCM.

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn BĐS Quốc gia tham gia đầu tư, phát triển và phân phối nhiều dự án tại các tỉnh thành phía Nam. Một số dự án đáng chú ý có thể kể đến là Welltone Luxury Residence và Haborizon Nha Trang tại Khánh Hòa; các dự án Queen Pearl và Queen Pearl 2 (Tân Việt Phát) tại tỉnh Bình Thuận cũ; Nhơn Hội New City tại tỉnh Bình Định cũ; Astral City tại tỉnh Bình Dương cũ...