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Nguồn: Vietnam Report, tháng 6/2026

Cuộc tái thiết toàn diện trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo (AI)

Tái thiết mô hình vận hành

Ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) đang trải qua một cuộc tái thiết toàn diện. Mô hình gia công (outsourcing) phần mềm truyền thống đứng trước nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng khi so với tốc độ xử lí vượt trội của các hệ thống AI tạo sinh và giải pháp low-code/no-code.

Tuy nhiên, AI cũng là đòn bẩy để các doanh nghiệp công nghệ bứt phá. Sự dịch chuyển của lợi thế cạnh tranh trực tiếp định hình lại chiến lược của các doanh nghiệp dẫn đầu. Theo khảo sát của Vietnam Report, tái định hình sản phẩm và quy trình vận hành trên nền tảng AI là chiến lược ưu tiên hàng đầu. Với doanh nghiệp Việt, lợi thế cạnh tranh nằm ở khả năng bản địa hóa AI thành các giải pháp phù hợp, trong khi các trợ lý AI tạo ra bước nhảy lớn về hiệu suất ở khâu vận hành.

Ngoài ra, việc hình thành hành lang pháp lý riêng cho công nghiệp công nghệ số như Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cũng thúc đẩy tinh thần tự chủ công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào R&D, công nghệ lõi, dữ liệu, nền tảng và sản phẩm có khả năng mở rộng.

Tái thiết lao động

Tác động của AI đến lao động công nghệ không chỉ thể hiện ở việc tăng hay giảm số lượng nhân sự, mà còn ở sự tái phân bổ lực lượng lao động. Theo khảo sát của Vietnam Report, 61,1% doanh nghiệp dự kiến quy mô nhân sự có biến động nhẹ (dưới 5%) trong năm nay do tác động từ AI. Trong 3 năm tới, sự phân hóa sẽ rõ ràng hơn.

Quá trình tái cấu trúc diễn ra hai chiều: có vị trí bị thu hẹp, có vai trò mới xuất hiện và phần lớn công việc hiện hữu được thiết kế lại. Các công việc có tính lặp lại, quy trình rõ ràng, dữ liệu đầu vào tương đối chuẩn và đầu ra dễ kiểm chứng sẽ chịu tác động sớm hơn, trong khi nhu cầu với nhân sự có năng lực về AI tăng lên. Như vậy, AI làm dịch chuyển từ lao động thực thi sang có khả năng thiết kế, vận hành và kiểm soát hệ thống thông minh.

Khảo sát cũng cho thấy ngoài việc tìm kiếm nhân sự giỏi thao tác, các doanh nghiệp hiện đánh giá cao năng lực nền tảng giúp con người làm chủ công nghệ. Trọng tâm đánh giá năng lực nhân sự chuyển từ làm đúng quy trình sang tư duy hệ thống (8,33/10 điểm), tư duy phản biện và khả năng học hỏi, thích ứng liên tục (6,67/10 điểm).

Chiến lược nhân sự trong kỷ nguyên AI

Lợi thế cạnh tranh đang thuộc về những doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào AI, mà còn biết tái đào tạo con người, tái cấu trúc quy trình, quản trị rủi ro dữ liệu và xây dựng văn hóa cộng tác giữa trí tuệ con người và AI. 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết sẽ triển khai đào tạo và nâng cao kỹ năng AI cho nhân viên.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng ghi nhận hai rủi ro lớn là vấn đề bảo mật (77,8%) và tính chính xác (75,0%). Nếu không có quy trình kiểm soát, AI có thể tạo ra rủi ro về sai lệch thông tin, bảo mật và chất lượng đầu ra. Do đó, doanh nghiệp phải thiết kế lại quy trình làm việc: tác vụ nào giao cho AI hay con người, quy trình nào cần kiểm duyệt, dữ liệu nào được đưa vào hệ thống, ai chịu trách nhiệm cuối cùng, hiệu quả được đo bằng chỉ số nào… Đặc biệt, cần xây dựng quy trình cộng tác giữa AI và con người (Human-AI Collaboration), xác định rõ vai trò của AI.

Từ tái thiết vận hành đến tái định vị truyền thông

Trong bối cảnh ngành CNTT-VT đang dịch chuyển lên các tầng giá trị cao hơn, đa dạng hóa hình ảnh truyền thông trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp kể câu chuyện chuyển đổi một cách nhất quán, đa chiều và có chiều sâu.

Kết quả phân tích Media Coding của Vietnam Report cho thấy cấu trúc truyền thông trong ngành đang mất cân bằng rõ rệt. Thông tin tập trung rất nhiều vào số ít “ông lớn” đầu ngành - những đơn vị sở hữu lợi thế về quy mô, nguồn lực và sức hút thương hiệu; trong khi phần lớn doanh nghiệp còn lại có độ phủ sóng khiêm tốn.

Sự phân hóa còn ở khả năng xây dựng hình ảnh truyền thông đa chiều. Theo Vietnam Report, doanh nghiệp được đánh giá là “hiệu quả” về mức độ đa dạng truyền thông khi xuất hiện ở ít nhất 10/24 nhóm chủ đề và “hiệu quả vượt trội” khi bao phủ 15/24 nhóm trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp chưa đạt ngưỡng hiệu quả hiện chiếm số đông và không cải thiện nhiều.

Đáng chú ý, dù tỷ lệ doanh nghiệp có khả năng truyền thông đa dạng chưa mở rộng nhưng nhóm đạt mức bao phủ vượt trội lại tăng trưởng nhanh (từ 25,0% lên 31,8%). Không chỉ xuất hiện với thông tin quen thuộc (như ra mắt sản phẩm, kết quả kinh doanh, ký kết hợp tác…), nhóm doanh nghiệp dẫn đầu đã chủ động mở rộng sang các chủ đề có chiều sâu hơn (như trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ, thị trường quốc tế…). Trong bối cảnh toàn ngành đang tái thiết mô hình vận hành và định vị lợi thế dưới tác động của công nghệ, doanh nghiệp cần chứng minh năng lực ở nhiều lớp giá trị hơn như công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo, quản trị, và trách nhiệm với xã hội.

(Nguồn: Vietnam Report)