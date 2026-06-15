Đồng sáng lập Animoca Brands Yat Siu. Ảnh: Animoca Brands

Animoca Brands, công ty do ông Yat Siu đồng sáng lập vào năm 2014, hiện sở hữu danh mục đầu tư gồm hơn 600 công ty trong các lĩnh vực trò chơi điện tử, tài chính phi tập trung và tài sản thế giới thực.

"Chúng ta sinh ra đã có tính sáng tạo và chúng ta đang đánh mất sự sáng tạo đó để hòa nhập vào một hệ thống, vì con người đang cố gắng biến thành máy móc và thực hiện những hành động mang tính rập khuôn", ông Siu chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị SuperAI tại Singapore.

Tuy nhiên, ông cho biết con người có thể duy trì sự sáng tạo đó, trong khi máy móc sẽ đảm nhận phần công việc thực thi.

"Từ góc nhìn lạc quan, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta có thể tự do sáng tạo, vì máy móc xét cho cùng có thể hoàn thành những công việc chúng ta cần làm ở khía cạnh đó, trong khi chúng ta có thể sống đúng với bản chất con người", ông Siu nói.

Ông Siu nhận định AI "sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn", dù lưu ý cũng sẽ có sự gián đoạn đi kèm.

"Siêu năng lực của một AI là nó có thể lập trình mọi thứ" và kỹ năng lập trình của nó "cuối cùng sẽ vượt qua con người... Chúng ta đang chứng kiến sự thương mại hóa thực sự đối với năng lực và trí thông minh, điều đó có nghĩa là kỹ năng cốt lõi phải là sự sáng tạo và khả năng phối hợp", lãnh đạo Animoca nhấn mạnh.

Khi được hỏi về cảnh báo gần đây của Anthropic đối với những mối nguy hiểm khi sử dụng AI, ông Siu cho biết ông nghiêng về "phía lạc quan".

"Hầu hết mọi người sẽ sử dụng AI theo cách mang lại lợi ích", ông chia sẻ. "Sẽ có một vài người làm những việc xấu, họ sẽ phải bị ngăn chặn, nhưng... đối với tôi, điều này không giống như một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân".

(Theo CNBC)