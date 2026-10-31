Khi du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách không chỉ tận hưởng không khí mát mẻ và ẩm thực đặc sắc, mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Hòa mình vào nhịp điệu chiêng và lửa trại giữa lòng phố núi

Những ngày cuối tháng 10, tiết trời ở Đà Lạt se lạnh. Các không gian hoa rực rỡ với đủ chủng loại bắt đầu hình thành trên nhiều tuyến phố để chuẩn bị cho Festival năm 2026. Nhiều người dân và du khách thập phương cũng ghé lại chiêm ngưỡng, chụp hình lưu lại khoảnh khắc khi đến phố núi.

Khung cảnh ngập hoa ở Đà Lạt

Anh Nguyễn Gia Hàng cùng gia đình từ TP.HCM đến Đà Lạt chơi. Sau bữa sáng, cả gia đình rảo quanh hồ Xuân Hương ngắm cảnh. Họ thích thú với tiết trời se lạnh, bên bếp lửa nhâm nhi sữa nóng và khoai lang nướng.

Khi chiều xuống, gia đình anh Hàng tham gia sự kiện giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nơi đội cồng chiêng trong trang phục truyền thống của người K’Ho say sưa gõ nhịp điệu. Du khách hòa mình vào không khí, nhảy múa cùng nghệ nhân, xóa nhòa ranh giới giữa người biểu diễn và người tham gia.

Anh Nguyễn Gia Hàng cùng gia đình chụp hình lưu lại khoảnh khắc đến Đà Lạt

Sân khấu có sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, với ngọn lửa trại ở trung tâm, hàng trăm người nắm tay nhau nhảy múa theo nhịp cồng chiêng. Họ thưởng thức các món đặc sản phố núi, nổi bật là mẹt gà Tây Nguyên với lớp da vàng ươm và thịt dai ngọt, ăn kèm cơm lam dẻo bùi.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi có những trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Ai cũng thích thú và sẽ ghé lại Đà Lạt”, anh Hàng chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Hàng, trong những nhịp chiêng nối nhau, người xem bắt đầu vỗ tay, rồi một số du khách được mời đứng vào vòng múa. Họ cùng bước, cùng nhún theo nhịp chiêng bên ánh lửa.

Giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên tại quán cà phê ở Đà Lạt

Đưa nhịp điệu cồng chiêng Tây Nguyên đến với du khách

Là người khởi xướng ý tưởng giao lưu cồng chiêng tại hai quán cà phê ở Đà Lạt, anh Nguyễn Đình Quân Quy, 38 tuổi, cho biết bản thân sinh ra và lớn lên ở đây, nên mong muốn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho quê hương. Ở Đà Lạt có nhiều chương trình giao lưu cồng chiêng phục vụ du khách.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, anh Quy cũng muốn phát triển mô hình này kết hợp du lịch để du khách có thêm trải nghiệm mỗi khi đến địa phương, quan trọng hơn là giữ gìn bản sắc cùng với người dân có thêm sinh kế bền vững. Vì thế, anh đã phát triển nhiều chương trình kết hợp cồng chiêng với các hoạt động như lửa trại, ẩm thực và rượu cần, tạo ra không gian giao lưu với cộng đồng K’Ho.

Anh Nguyễn Đình Quân Quy chia sẻ về kết hợp giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong hoạt động du lịch

Theo anh Quy, điều quan trọng không phải là quy mô sân khấu mà là việc khán giả cảm nhận được không gian văn hóa thực sự. Nghệ nhân cần phải là trung tâm của chương trình; khi họ kể câu chuyện của mình, âm thanh cồng chiêng sẽ chạm đến cảm xúc người nghe và gắn liền với sinh kế của cộng đồng.

Anh Quy cũng nỗ lực tạo ra một sân khấu mộc mạc, hòa quyện với thiên nhiên, để du khách có thể tham gia vào vòng múa, thưởng thức ẩm thực và trò chuyện với nghệ nhân. Anh hy vọng rằng du khách đến Đà Lạt sẽ không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn là những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc về âm thanh và tinh thần của Tây Nguyên. Việc đưa cồng chiêng ra khỏi buôn làng không phải là rời xa cội nguồn văn hóa, mà là cách để những giá trị cộng đồng tiếp cận gần hơn với cuộc sống hiện đại.

Anh Quy chia sẻ, bảo tồn văn hóa sẽ rất khó nếu những người trực tiếp làm văn hóa không thể sống được bằng nghề.

“Khi cồng chiêng gắn với du lịch một cách tử tế, nghệ nhân có thêm thu nhập, người trẻ có thêm cơ hội học và làm nghề ngay trên quê hương mình,” anh Quy nói.

Du khách check-in ở Đà Lạt

Theo thống kê của ngành du lịch, trong 10 tháng qua, Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,3%. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 57.500 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch được triển khai đa dạng, cùng với các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Hạ tầng du lịch cũng được đầu tư cải tạo và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Xuân Ngọc