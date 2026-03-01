Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 19h đến 21h vào tối thứ 7 hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện liên quan. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và luân phiên tại các xã, phường trên địa bàn.

Tham gia chương trình là các đoàn nghệ nhân người dân tộc thiểu số Ba Na, Gia Rai, Chăm H’roi, H’rê. Nội dung gồm giới thiệu văn hóa truyền thống của các địa phương; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian; tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm về cồng chiêng và các nghi lễ, lễ hội có sử dụng cồng chiêng.

Chương trình được tổ chức cấp tỉnh, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, UBND các xã, phường phối hợp thực hiện. Kinh phí từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2026 của Sở, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Người H'rê biểu diễn cồng chiêng trong một hoạt động văn hóa cộng đồng. Ảnh: N.X

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là hoạt động góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để cồng chiêng trở về với môi trường vốn có; giúp nghệ nhân thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào, khích lệ cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy di sản. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động cũng là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường đoàn kết.