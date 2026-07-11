Theo Page Six, Britney Spears mới đây tiếp tục gây lo ngại vì hành động mất kiểm soát của mình. Ca sĩ đã thò đầu và đứng hẳn qua cửa sổ trời của 1 chiếc Mercedes SUV màu đen khi xe đang di chuyển trên đường cao tốc ở Los Angeles.

Britney Spears có hành vi mất kiểm soát khi xe đang di chuyển trên cao tốc.

Một số nhân chứng cho biết ca sĩ 45 tuổi đã đứng trên nóc ô tô khoảng 2 phút trong lúc chiếc xe di chuyển với tốc độ khoảng 72km/giờ. Ca sĩ cũng có hành động ngửa đầu, vươn tay, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi từ các xe khác.

Loạt khoảnh khắc lan truyền gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành vi của nữ ca sĩ cản trở giao thông và nguy cơ gây tai nạn trên đường. Hiện đại diện của cô chưa phản hồi về vụ việc.

Hồi tháng 3, Britney Spears bị lực lượng Tuần tra Xa lộ California còng tay vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Cô đã bật khóc khi làm thủ tục tại nhà giam.

Theo TMZ, Britney Spears đã trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần trong nhiều năm. Các báo cáo cho biết nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý kéo dài, cùng các triệu chứng trầm cảm và rối loạn lo âu trong thời gian chịu quyền giám hộ của gia đình.

Ca sĩ nhiều năm bất ổn tâm lý khiến nhiều người lo ngại.

Sau khi chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, cô vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những hành động mất kiểm soát trên mạng xã hội và cuộc sống cá nhân, làm dấy lên lo ngại về tình trạng tâm lý.

Britney Spears sinh năm 1981 tại bang Mississippi, được mệnh danh là “Công chúa nhạc pop”. Cô bắt đầu được chú ý từ khi còn nhỏ khi tham gia chương trình thiếu nhi The Mickey Mouse Club.

Năm 1999, Britney Spears bùng nổ toàn cầu với ca khúc Baby One More Time với album cùng tên, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bản hit như Oops!... I Did It Again, Toxic, Womanizer...

Britney Spears hát "Baby One More Time"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu