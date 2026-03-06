Ngày 6/3, truyền thông quốc tế đưa tin Britney Spears đã bị bắt vì nghi lái xe khi say rượu tại quận Ventura, bang California (Mỹ).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nữ ca sĩ bị lực lượng Tuần tra Xa lộ California còng tay vào khoảng 21h30 tối 5/3. Cô sau đó được đưa về Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura để làm thủ tục. Hồ sơ bắt giữ cho biết Britney Spears đã được thả sau đó và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 4/5 tới.

Ca sĩ Britney Spears.

Đại diện của nữ ca sĩ cho biết trong một tuyên bố: “Đây là một sự việc đáng tiếc và hoàn toàn không thể biện minh. Britney sẽ thực hiện các bước cần thiết, tuân thủ pháp luật và hy vọng đây có thể là bước khởi đầu cho những thay đổi tích cực đã bị trì hoãn từ lâu trong cuộc sống của cô”.

Nguồn tin của TMZ tiết lộ Britney Spears đã bật khóc khi làm thủ tục tại nhà giam. Những người có mặt cho biết nữ ca sĩ khóc rất nhiều trong quá trình được xử lý hồ sơ.

Đại diện của Britney Spears cũng cho biết gia đình đang cố gắng hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn. 2 con trai của nữ ca sĩ dự kiến sẽ dành thời gian ở bên mẹ, trong khi người thân đang bàn bạc để xây dựng một kế hoạch giúp cô ổn định cuộc sống và tinh thần.

Thời gian gần đây, Britney Spears gây chú ý khi bán danh mục các ca khúc của mình cùng một số quyền liên quan cho công ty Primary Wave. Trước đó vào tháng 1, cô chia sẻ trên Instagram rằng có thể sẽ không biểu diễn tại Mỹ nữa vì “những lý do nhạy cảm”. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể biểu diễn giản dị, ngồi bên cây đàn piano cùng con trai tại Anh hoặc Úc.

Britney Spears được giải thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm vào năm 2021. Kể từ đó, cô sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Album gần nhất của nữ ca sĩ là Glory phát hành năm 2016, trong khi lần cuối cô biểu diễn trực tiếp tại Mỹ là năm 2018 trong tour diễn Piece of Me Tour.

Nữ ca sĩ và 2 cậu con trai lúc nhỏ.

Britney Spears sinh năm 1981 tại bang Mississippi, là ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng, thường được mệnh danh là “Công chúa nhạc pop”. Cô bắt đầu được chú ý từ khi còn nhỏ khi tham gia chương trình thiếu nhi The Mickey Mouse Club.

Năm 1999, Britney Spears bùng nổ toàn cầu với ca khúc Baby One More Time cùng album cùng tên, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bản hit như Oops!... I Did It Again, Toxic, Womanizer...

Britney Spears biểu diễn ca khúc "Womanizer":

Nguồn: Variety