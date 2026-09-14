PGS.TS. TTND. Phạm Nguyên Sơn - chuyên gia Tim mạch trực tiếp thăm khám và điều trị

Công nghệ CT đa dãy truyền thống vẫn mang theo những rào cản vật lý cố hữu: xảo ảnh nhiễu lóe sáng từ kim loại (stent, khớp nhân tạo), độ tương phản mô mềm hữu hạn và nguy cơ tích lũy liều tia bức xạ. Những “vùng mù” chẩn đoán này vô tình trở thành nơi ẩn náu của các tổn thương hiểm nghèo.

Sở hữu 256 dãy đầu thu hai lớp năng lượng với khả năng thu nhận trực tiếp 512 lát cắt thực từ phần cứng, Philips Spectral CT 7500 không chỉ dừng lại ở việc tái hiện sắc nét hình thái học mà còn phân tích chính xác bản chất vật chất và tưới máu mô ở cấp độ phân tử. Năng lực chẩn đoán mang tính bước ngoặt này vừa được minh chứng thuyết phục qua hai ca bệnh lâm sàng đặc biệt.

Siêu máy CT phổ Philips Spectral CT 7500 giúp chẩn đoán chính xác, phát hiện tổn thương siêu nhỏ, an toàn cho người bệnh

“Nhìn xuyên” khung kim loại, tránh khỏi cơn nhồi máu cơ tim cận kề

Bác sĩ N.V.X. (48 tuổi, Hà Nội) là một bác sỹ, anh có tiền sử bệnh mạch vành phức tạp, từng được can thiệp đặt hai stent tại những vị trí hiểm yếu bậc nhất: thân chung động mạch vành trái và nhánh liên thất trước.

Anh X. hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có triệu chứng đau thắt ngực. Thấu hiểu nguy cơ tái hẹp âm thầm, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt lịch chụp CT kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, các dòng máy CT thông thường đều đưa ra kết quả âm tính giả: chùm tia X bị tán xạ dữ dội khi chạm vào khung kim loại của stent, tạo nên những dải nhiễu trắng xóa che khuất hoàn toàn lòng mạch bên trong.

Chỉ đến khi thực hiện khảo sát trên hệ thống CT Phổ Philips Spectral CT 7500 tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, toàn bộ xảo ảnh kim loại lập tức bị triệt tiêu, để lộ lòng stent sắc nét.

Hình ảnh CT mạch vành và bản đồ tưới máu cơ tim (phổ màu) trên siêu máy Philips Spectral CT 7500 phát hiện tổn thương “ẩn” mà CT thông thường bỏ sót

Kết quả chụp cho thấy đoạn mạch ngay sau vị trí stent thân chung động mạch vành trái đã tái hẹp nghiêm trọng do mảng xơ vữa.Trực tiếp tham gia hội chẩn và phân tích ca bệnh, PGS.TS.TTƯT Thái Khắc Châu - Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt chia sẻ: “Khung stent kim loại bấy lâu nay là một thử thách lớn của chẩn đoán hình ảnh vì xảo ảnh che phủ gần như 100% lòng mạch. CT Phổ 512 lát cắt năng lượng đơn sắc xuyên qua kim loại để đánh giá chính xác độ mở của lòng mạch, đồng thời lập bản đồ tưới máu cơ tim nhằm phát hiện sớm những tổn thương hoại tử vi thể mà mắt thường không thể quan sát”. Bác sĩ X. đã được can thiệp điều trị chuẩn xác, loại bỏ nguy cơ đột tử ngay trước khi biến cố kịp khởi phát.

Phát hiện u vú ác tính ẩn giấu từ ca chụp tim mạch

Khả năng tầm soát diện rộng và độ nhạy phân tích mô học của siêu máy Spectral CT 7500 tiếp tục khẳng định giá trị qua trường hợp của bệnh nhân P.S.H. (45 tuổi, Sơn La).

Chị H. đến thăm khám với hình ảnh nghi ngờ nốt đặc thùy giữa phổi phải (~7.5 mm). Để khảo sát toàn diện lồng ngực và hệ mạch vành, các bác sĩ đã chỉ định chụp trên hệ thống Spectral CT 7500, ứng dụng kỹ thuật tối ưu hóa phổ nhằm mở rộng trường quét toàn bộ vùng ngực chỉ với một liều thuốc cản quang duy nhất.

Trên bản đồ định lượng Iodine - công nghệ độc quyền của CT phổ, hình ảnh dựng màu lập tức phát hiện một nốt tổn thương ở vú phải đang bắt thuốc cản quang với mật độ cao. Đây là dấu hiệu cảnh báo tăng sinh mạch bất thường của một khối u có nguy cơ ác tính - tổn thương hoàn toàn bị che khuất và dễ dàng bị bỏ qua trên các phương pháp chụp cắt lớp truyền thống.

Không cần thêm một lần tiêm hóa chất và một đợt phát tia xạ, chị H. vừa có được bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tim mạch, vừa phát hiện kịp thời mầm mống ung thư vú ở giai đoạn rất sớm. Bệnh nhân lập tức được định hướng phối hợp siêu âm, nhũ ảnh 3D và sinh thiết mô bệnh học, mở ra cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn với tiên lượng tối ưu.

Hình ảnh khối u vú và u phổi được phát hiện tình cờ khi chụp CT mạch vành và tầm soát ung thư phổi liều thấp trên máy CT phổ

Xác lập chuẩn mực mới cho y học chẩn đoán sớm

Tốc độ quét kỷ lục 1 giây cho toàn bộ hệ mạch máu não - tim mạch và chưa đầy 2 giây cho toàn thân; khả năng bắt trọn và định danh những tổn thương siêu nhỏ chỉ tương đương hạt cát; cùng cơ chế bảo vệ tối đa bằng cách hạ thấp liều tia và liều thuốc cản quang.

Việc Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tiên phong đầu tư và làm chủ công nghệ CT Phổ thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang những đỉnh cao y khoa thế giới về phục vụ người dân. Giờ đây, người bệnh không chỉ được thăm khám bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, mà còn được bảo vệ bởi những giải pháp công nghệ tiên tiến hàng đầu.

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt)