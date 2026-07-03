Lớp chống dính truyền thống và những băn khoăn của người nội trợ

Xu hướng ăn sạch và sống khỏe khiến người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến mọi yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe, từ thực phẩm đến dụng cụ nấu nướng. Trong đó, lớp chống dính của chảo cũng trở thành tiêu chí được chú ý nhiều hơn.

Thực tế, nhiều dòng chảo chống dính trên thị trường hiện nay sử dụng vật liệu thuộc nhóm PFAS để tạo khả năng chống bám dính và chịu nhiệt. Dù được ứng dụng phổ biến trong ngành gia dụng, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thông tin về PFAS cũng khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến thành phần vật liệu và mức độ an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chính những băn khoăn đó đang thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp gia dụng thế hệ mới, ưu tiên vật liệu an toàn và thân thiện hơn với môi trường.

Lớp chống dính bị bong tróc tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng

Chống dính Ceramic CeraTitanTM - Bước tiến công nghệ đột phá của Elmich

Sự thay đổi trong nhận thức đã thúc đẩy một cuộc tìm kiếm những giải pháp thay thế an toàn hơn, nơi tiêu chí lựa chọn đồ gia dụng không chỉ dừng lại ở công năng mà phải bắt đầu từ bản chất vật liệu.

Chảo inox an toàn nhưng khá "kén" người dùng vì đòi hỏi kỹ thuật kiểm soát nhiệt và "tôi chảo". Trong khi đó, chảo ceramic mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn nhờ khả năng chống dính tốt từ vật liệu an toàn, giúp chế biến các món ăn ít dầu mỡ mà không cần nhiều kỹ thuật.

Theo đó, công nghệ ceramic nổi lên như một điểm sáng nhờ được hình thành từ các thành phần khoáng tự nhiên như cát. Khác biệt cốt lõi của ceramic so với các lớp phủ truyền thống là việc hoàn toàn không chứa PFAS, chì hay cadmium, những hợp chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Sự khác biệt này không chỉ giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao, mà còn góp phần giảm tác động đến môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm.

Bộ sưu tập Gia dụng Ceramic cao cấp được làm từ cát, đá thiên nhiên, an toàn cho người sử dụng

Không chỉ dừng ở tuyên bố về vật liệu an toàn, các dòng chảo Ceramic CeraTitan™ của Elmich đạt tiêu chuẩn châu Âu được kiểm nghiệm bởi SGS - tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận hàng đầu thế giới. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt giúp củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Nhận diện sớm xu hướng này, Elmich là một trong những thương hiệu tiên phong đưa chảo chống dính ceramic đến Việt Nam. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển công nghệ, thương hiệu ra mắt Ceramic CeraTitan™ như bước tiến mới về vật liệu chống dính, cân bằng giữa hiệu năng, độ bền và tính an toàn.

Ceramic CeraTitanTM Elmich được thiết kế tối ưu với khả năng chịu nhiệt vượt trội và phân bổ nhiệt lượng đồng đều, giúp thực phẩm chín nhanh, giữ trọn hương vị tự nhiên và hạn chế tối đa việc sử dụng dầu mỡ. Lớp phủ CeraTitanTM không chỉ sở hữu khả năng chống dính mượt mà mà còn có độ cứng cao, chống trầy xước hiệu quả trước các tác động của dụng cụ nấu ăn bằng kim loại.

Công nghệ Ceramic CeraTitanTM ứng dụng cấu trúc nano dạng tổ ong, tạo liên kết bền vững và tăng cường độ cứng của lớp phủ chống dính

Khi đứng trước bếp nấu, sự thảnh thơi không đến từ những tính năng phức tạp mà đến từ niềm tin rằng sức khỏe của cả gia đình đang được bảo vệ bởi những vật liệu minh bạch và an toàn nhất. Một sản phẩm chất lượng cao như CeraTitanTM giúp việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, khơi nguồn cảm hứng sống khỏe mỗi ngày và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng có ý thức trong mỗi gia đình.

Nhìn rộng hơn, sự chuyển dịch sang các sản phẩm ứng dụng vật liệu tự nhiên phản ánh xu hướng sống có trách nhiệm. CeraTitan™ là minh chứng cho nỗ lực của Elmich trong việc đưa công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, hiện thực hóa cam kết "Gia dụng chuẩn Âu - Sống chuẩn Xanh" từ chính mỗi căn bếp.

Elmich là thương hiệu gia dụng cao cấp đến từ Cộng hòa Séc, được biết đến với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu về chất lượng và an toàn. Hiện thương hiệu sở hữu hơn 40 showroom cùng mạng lưới hơn 15.000 đại lý trên toàn quốc, mang các giải pháp gia dụng chuẩn Âu đến gần hơn với gia đình Việt. Các bộ sưu tập gia dụng xanh của Elmich Việt Nam: https://shop.elmich.vn/elmich15years

Lệ Thanh