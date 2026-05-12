Đó là các máy: DW-15F8(B)-VN nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, DW-15F9(B)-VN tập trung tối ưu chi phí và thân thiện với môi trường, OriginClean DW-15F7(G)-VN là phiên bản cao cấp nhất với hệ thống công nghệ rửa, sấy và diệt khuẩn thế hệ mới.

Sở hữu thiết kế đạt iF Design Award, DW-15F7(G)-VN được phát triển nhằm tối ưu ba yếu tố cốt lõi của quá trình rửa chén gồm độ phủ tia nước, khả năng thoát ẩm và tiêu chuẩn vệ sinh sau rửa, từ đó mang đến trải nghiệm làm sạch toàn diện.

Hệ thống rửa xoáy kép Cross Wash: Tối ưu độ phủ tia nước bên trong khoang máy

Một trong những giới hạn phổ biến của hệ thống rửa truyền thống nằm ở hiện tượng "góc chết" — khu vực tia nước không đủ lực hoặc không tiếp cận được trong suốt chu trình vận hành. Các máy rửa chén thông thường hiện nay sử dụng tay phun đơn hướng với quỹ đạo lặp cố định. Mô hình này có ưu điểm về tính ổn định nhưng đồng thời dễ tạo ra các vùng phủ kém hiệu quả bên trong khoang rửa, đặc biệt với những chén bát, vật dụng có hình dạng phức tạp hoặc xếp chồng nhiều lớp.

Để xử lý vấn đề này, Toshiba phát triển hệ thống Cross Wash với hai tay phun quay ngược chiều cùng 15 tia phun, tạo phạm vi làm sạch đến 720°. Sự chuyển động ngược chiều giúp dòng nước thay đổi liên tục về hướng tiếp cận và phạm vi phủ, hạn chế các vùng mù trong khoang máy thay vì tập trung lực rửa tại một vị trí cố định. Nhờ đó, máy có khả năng làm sạch hiệu quả hơn tại các khu vực khó tiếp cận như mặt sau bát sâu lòng, góc khuất của hộp thực phẩm hoặc vật dụng có hình dạng phức tạp.

Công nghệ sấy khí nóng HyperDry và tự hé cửa: tối ưu quá trình thoát ẩm

Nếu hệ thống rửa tối ưu độ phủ tia nước, thì công nghệ sấy lại tập trung xử lý độ ẩm tồn đọng sau chu trình vận hành, nguyên nhân phổ biến gây đọng nước và vệt ố trên chén đĩa. Trong môi trường kín thiếu đối lưu, hơi nước dễ ngưng tụ trở lại dù nhiệt độ sấy cao.

Trên máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN, Toshiba ứng dụng công nghệ sấy khí nóng HyperDry kết hợp cơ chế tự hé cửa nhằm tối ưu quá trình thoát ẩm. Hệ thống khí nóng giúp tách hơi ẩm khỏi bề mặt vật dụng, trong khi cơ chế hé cửa tạo luồng đối lưu tự nhiên để thay thế không khí nóng ẩm bằng luồng khí khô hơn từ bên ngoài. Nhờ đó, chén đĩa đạt trạng thái khô đồng đều và hạn chế tái ngưng tụ sau sấy.

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh với hệ thống diệt khuẩn 3 cấp độ

Bên cạnh hiệu quả làm sạch và sấy khô, tiêu chuẩn vệ sinh sau rửa cũng là yếu tố được nhiều gia đình hiện đại quan tâm. Trên máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN, Toshiba trang bị hệ thống diệt khuẩn 3 cấp độ với chu trình Hygiene 72°C hỗ trợ loại bỏ hiệu quả vi khuẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt chén đĩa. Song song đó, công nghệ đèn UV kết hợp đèn LED góp phần hạn chế nguy cơ vi khuẩn phát triển trong khoang máy.

Thiết kế tối giản

Máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN được hoàn thiện theo ngôn ngữ thiết kế tràn viền tối giản đạt giải iF Design Award, mang đến cảm giác liền mạch và hài hòa trong kiến trúc bếp. Thiết kế fit-in âm tường cùng tông xám Morandi trung tính giúp thiết bị dễ dàng hòa vào tổng thể nội thất, góp phần tôn lên tính thẩm mỹ và sự tinh gọn cho không gian. Bề mặt không tay nắm kết hợp công nghệ Knock to Open cho phép mở cửa chỉ bằng thao tác gõ nhẹ, hạn chế tiếp xúc tay, nâng cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở khía cạnh trải nghiệm thông minh, công nghệ TSmartLife hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa thông qua Wi-Fi, cho phép theo dõi thông báo chọn các chương trình rửa nâng cao. Máy được tích hợp đa dạng chế độ vận hành phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng, bao gồm cả chế độ rửa yên tĩnh với độ ồn chỉ khoảng 42dB, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái.

Bên cạnh đó, sức chứa lên đến 15 bộ chén đĩa giúp DW-15F7(G)-VN đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu sử dụng hàng ngày đến những bữa ăn đông người, phù hợp với nhiều quy mô sinh hoạt của các gia đình Việt.

(Nguồn: Điện máy Xanh)