Động thái cải tổ bất thường từ Samsung

Hôm 4/5, Samsung thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tiếp thị toàn cầu Lee Won-jin làm người đứng đầu mới của bộ phận Visual Display (VD), nơi quản lý mảng kinh doanh tivi và các hoạt động liên quan đến màn hình. Ông Lee sẽ thay thế ông Yong Seok-woo, người điều hành mảng này từ tháng 11/2023. Ông Yong sẽ chuyển sang làm cố vấn cho trưởng bộ phận Trải nghiệm Thiết bị của Samsung.

Ông Lee là một chuyên gia về tiếp thị và dịch vụ phần mềm, gia nhập Samsung từ Google vào năm 2013. Trước khi giữ chức Giám đốc Tiếp thị toàn cầu, ông được ghi nhận vì đã xây dựng thành công dịch vụ phát trực tuyến miễn phí có quảng cáo Samsung TV Plus. Điều này giúp hãng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào phần cứng sang mô hình dựa trên nền tảng.

Giám đốc Tiếp thị toàn cầu Lee Won-jin làm người đứng đầu mới của bộ phận Visual Display (VD) của Samsung. Ảnh: Samsung

Việc bổ nhiệm được giới quan sát đánh giá là khá bất thường vì công ty thường chỉ cải tổ ban lãnh đạo vào khoảng tháng 12. Sự thay đổi nhân sự đột xuất phản ánh mức độ cấp bách trong việc giải quyết nguy cơ tụt hậu giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc trên thị trường tivi.

Mảng TV và thiết bị gia dụng của Samsung ghi nhận kết quả kinh doanh đáng thất vọng trong những tháng gần đây. Hai bộ phận này báo lỗ hoạt động lần lượt 100 tỷ won (67,9 triệu USD) và 600 tỷ won trong quý 3 và quý 4 năm ngoái. Dù đã có lãi trở lại ở mức 200 tỷ won trong quý đầu năm, mảng này vẫn chưa cho thấy sự phục hồi rõ ràng do tình trạng biến động lợi nhuận thường xuyên xảy ra.

Trước tình hình đó, công ty đã lựa chọn chiến lược tinh gọn, dồn lực vào phân khúc cao cấp và thuê đối tác gia công các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp. Tháng trước, Samsung thông báo với nhân viên kế hoạch ngừng tự sản xuất các thiết bị như máy rửa bát, lò vi sóng và chuyển giao cho nhà sản xuất thứ ba. Hãng sẽ chỉ tự chế tạo các mặt hàng mang lại lợi nhuận cao hơn như tủ lạnh và máy giặt.

Song song, công ty đang cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Malaysia, vốn là cơ sở sản xuất quan trọng ở nước ngoài từ năm 1989. Hôm 6/5, hãng xác nhận rút khỏi mảng TV và gia dụng tại Trung Quốc.

Thay vào đó, bộ phận VD sẽ đẩy mạnh các sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao như TV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mở rộng mảng dịch vụ và hệ điều hành. Bộ phận điện máy sẽ tập trung vào lợi nhuận bằng cách củng cố doanh số sản phẩm cao cấp và giành thêm đơn đặt hàng cho các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí tại các trung tâm dữ liệu AI.

LG toàn cầu hóa sản xuất để cắt giảm chi phí

Đồ gia dụng LG tại Triển lãm World IT Show 2026 tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/4. Ảnh: LG

Trong khi đó, LG ghi nhận lợi nhuận vững chắc từ mảng điện máy và TV trong quý 1 năm nay. Tuy nhiên, hãng cũng đối mặt với nhiều rủi ro khi căng thẳng địa chính trị kéo dài được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, các đối thủ Trung Quốc đang không ngừng thu hẹp khoảng cách nhờ lợi thế tối ưu chi phí.

Để giải quyết bài toán này, LG lên kế hoạch cạnh tranh bằng cách toàn cầu hóa cơ sở sản xuất. Tại cuộc họp công bố thu nhập, công ty khẳng định sẽ tận dụng hệ sinh thái sản xuất tại các quốc gia có chi phí thấp để xây dựng cấu trúc giá thành đủ sức đối đầu với các công ty Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hãng điện tử Hàn Quốc cũng tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, chú trọng hoạt động kinh doanh phân phối cho doanh nghiệp và dịch vụ đăng ký thuê bao thiết bị gia dụng.

Do không có những mảng mang lại nguồn tiền dồi dào và ổn định như kinh doanh bán dẫn của Samsung, LG đang nỗ lực đẩy mạnh các động lực tăng trưởng tương lai như robot và hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị truyền động cho robot trong nửa đầu năm nay, đồng thời kỳ vọng doanh thu từ hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu sẽ cán mốc 1.000 tỷ won sớm hơn dự kiến.

(Theo Korea Times)