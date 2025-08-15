Nhân Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 15/8, Đại sứ Debnath Shaw có bài viết về những thành tựu, chiến lược và đóng góp của Ấn Độ trong lĩnh vực chuyển đổi số. Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiếng nói của các nước phương Nam lần thứ 2 do Thủ tướng Narendra Modi tổ chức trực tuyến vào ngày 17/11/2023, một trong những trọng tâm chính là "Duy trì đà trao đổi và chia sẻ ý tưởng cũng như các thực hành hay nhất giữa các quốc gia thành viên...".

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3, cũng do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì vào ngày 17/8/2024, trọng tâm là "những thách thức của công nghệ mới và nhu cầu hợp tác Nam-Nam (sự hợp tác và trao đổi tài nguyên, kỹ thuật, và kiến thức giữa các nước đang phát triển) để chuyển giao công nghệ". Một đề xuất trong Hiệp ước Toàn cầu bốn phần do Thủ tướng Modi khởi xướng là về chia sẻ công nghệ.

Vì vậy, với tư cách là tiếng nói có trách nhiệm của các nước phương Nam, Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và chuyên môn của mình trong quản trị và các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy phát triển, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn học hỏi từ các quốc gia khác.

Hành trình phát triển vượt bậc của Ấn Độ thông qua quản trị lấy người dân làm trung tâm được hỗ trợ bởi công nghệ đã mang lại những thay đổi đáng kể. Những cột mốc quan trọng trong kinh nghiệm quản trị số của Ấn Độ bao gồm:

Sáng kiến Ấn Độ Số - chương trình chủ lực của Chính phủ Ấn Độ, được khởi động vào năm 2015, với tầm nhìn chuyển đổi Ấn Độ thành một xã hội được trao quyền kỹ thuật số và một nền kinh tế tri thức.

Cơ sở hạ tầng Công cộng Số (DPI) - các nền tảng như Aadhaar (hơn một tỷ công dân với một định danh số duy nhất), UPI (với hơn 18 tỷ giao dịch vào tháng 6 năm 2025), DigiLocker (loại bỏ nhu cầu sử dụng giấy tờ vật lý) và e-Sign, đã cách mạng hóa việc cung cấp dịch vụ.

Chuyển giao Lợi ích Trực tiếp (DBT) - Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng DBT trên quy mô lớn, giảm tham nhũng và đảm bảo cung cấp phúc lợi xã hội kịp thời.

Tích hợp AI trong Quản trị - từ hệ thống giải quyết khiếu nại đến phân tích dự đoán trong chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, AI đang giúp điều chỉnh các dịch vụ theo nhu cầu của người dân. Những hỗ trợ về mặt thể chế và tầm nhìn chiến lược cho Chính phủ số của Ấn Độ được cung cấp bởi Tập đoàn Ấn Độ Số (DIC), trực thuộc Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MeitY), Trung tâm Tin học Quốc gia (NIC), Viện Quốc gia về Chính phủ Thông minh (NISG) và Sổ tay Nhận diện Thương hiệu Số (DBIM).

DIC chịu trách nhiệm thiết lập Chính phủ Điện tử Quốc gia về trách nhiệm giải trình, hiệu quả, hiệu suất và sự minh bạch, nhằm thúc đẩy năng lực số, khả năng tiếp cận và hòa nhập, phát triển và trao quyền cho nhân lực có kỹ năng, hướng dẫn các bộ/ban ngành nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công, và hỗ trợ MeitY trong mọi nhiệm vụ.

NIC tích hợp các công nghệ mới nổi như AI, blockchain và phân tích dữ liệu vào các khuôn khổ quản trị.

NISG đóng vai trò là đối tác chiến lược trong việc triển khai chuyển đổi số trên khắp các bộ ngành trung ương và tiểu bang, bao gồm cả hợp tác quốc tế với các quốc gia Nam Bán cầu.

DBIM chuẩn hóa các trang web và ứng dụng của chính phủ để mang lại trải nghiệm thống nhất, thân thiện với người dân.

Tác động đến Quản trị và Xã hội

Về mặt minh bạch và trách nhiệm giải trình, các nền tảng quản trị điện tử đã giảm thiểu sự thiếu minh bạch trong bộ máy hành chính và tăng cường niềm tin của công chúng.

Về mặt hiệu quả và khả năng tiếp cận, các dịch vụ công hiện có sẵn 24/7, giảm thiểu giấy tờ và tăng nhanh thời gian xử lý.

Về mặt bao trùm, các công cụ ứng dụng AI và nền tảng đa ngôn ngữ đảm bảo các dịch vụ có thể tiếp cận các cộng đồng thiểu số.

Về lợi ích môi trường, các quy trình kỹ thuật số đã dẫn đến các văn phòng không giấy tờ và giảm lượng khí thải carbon.

Một số Chương trình và Ứng dụng đáng chú ý và đã nhận được các giải thưởng trong ngành gồm:

MyGov.in – một nền tảng chia sẻ ý kiến đóng góp và ý tưởng về các vấn đề chính sách và quản trị, thu hút người dân tham gia vào quản trị thông qua phương pháp “thảo luận”, “thực hiện” và “phổ biến”.

POSHAN Tracker - một ứng dụng di động được nhân viên Anganwadi sử dụng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về việc cung cấp dịch vụ dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em.

DIKSHA (Cơ sở hạ tầng số để chia sẻ kiến thức) là một nền tảng quốc gia dành cho giáo dục phổ thông.

Trung tâm Thông tin AYUSH (AIH) được thiết lập để phổ biến tất cả thông tin xác thực và đã được xác minh liên quan đến Ayurveda, Yoga, Liệu pháp Thiên nhiên, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa và Liệu pháp Vi lượng đồng căn.

UMANG (Ứng dụng di động thống nhất cho quản trị thời đại mới), cho phép truy cập hơn 1.200 dịch vụ của chính quyền trung ương và tiểu bang bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm các dịch vụ như Aadhaar, DigiLocker, Hệ thống thanh toán hóa đơn Bharat, PAN EPFO, PMKVY, AICTE, CBSE...

Cổng thông tin AI Quốc gia [INDIAai] (https://indiaai.gov.in) là nguồn kiến thức liên tục và năng động về các chủ đề liên quan đến AI.

Chic-CAD Plus là một phần mềm nguồn mở được các nghệ nhân sử dụng để tạo ra các thiết kế 2D như thêu, chikankari, tranh vẽ...

Chiến dịch Ấn Độ Kỹ thuật số hỗ trợ các chương trình khác của Chính phủ Ấn Độ như:

BharatNet - cung cấp kết nối băng thông rộng cho các khu vực chưa được phủ sóng

Sản xuất tại Ấn Độ - sản xuất tại Ấn Độ cho nhu cầu trong nước và thế giới

Khởi nghiệp Ấn Độ - nhằm thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ các doanh nhân và xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ

Hành lang Công nghiệp - đang được phát triển dọc theo các tuyến đường sắt và đường bộ mới

Bharatmala - tăng cường kết nối đường bộ và cải thiện vận tải hàng hóa và hành khách thông qua việc phát triển đường cao tốc và hành lang kinh tế

Sagarmala - phát triển dựa vào cảng biển, hiện đại hóa cảng, thúc đẩy vận tải ven biển và thúc đẩy các hoạt động hàng hải

Atmanirbhar Bharat với mục tiêu xây dựng đất nước và người dân độc lập và tự chủ về mọi mặt. Năm trụ cột của nó là kinh tế, cơ sở hạ tầng, hệ thống, nhân khẩu học năng động và nhu cầu.

Phát triển tại Ấn Độ - Chia sẻ với Thế giới

Ấn Độ xếp hạng cao về năng lực cạnh tranh kỹ thuật số trong số các quốc gia G-20, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức về bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và trình độ kỹ thuật số. Mô hình của Ấn Độ hiện đang được nhân rộng trên toàn cầu, với India Stack đóng vai trò là bản thiết kế cho quản trị kỹ thuật số ở các nước đang phát triển khác.

Hệ thống UPI đang hoạt động tại Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Singapore và Pháp. Hệ thống này cũng được đang tích hợp ở các giai đoạn khác nhau tại Qatar, Síp, Malaysia, Thái Lan, Anh, Oman và Maldives. Vào ngày 9/7, trong chuyến thăm của Thủ tướng Namibia, quốc gia này đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ký thỏa thuận cấp phép áp dụng công nghệ UPI. Vào ngày 4/7, trong cuộc gặp với người đồng cấp, Thủ tướng Modi đã chúc mừng Trinidad & Tobago trở thành quốc gia Caribe đầu tiên áp dụng UPI.

Một số quốc gia châu Phi, Campuchia và Philippines cũng muốn nhân rộng việc triển khai DPI và India Stack của Ấn Độ và đang tận dụng các chương trình xây dựng năng lực do Chính phủ Ấn Độ cung cấp.

DPI, UPI, AI, Aadhaar, DigiLocker, e-Sign và các công cụ quản trị số khác là chủ đề thảo luận và đối thoại ở cấp cao nhất giữa Ấn Độ với các quốc gia trên khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, bao gồm Singapore, Pháp, Síp, Ghana, Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Cuba, Argentina, Namibia, các đối tác BIMSTEC và các nước Trung Á.

Ấn Độ cam kết chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của mình với các đối tác toàn cầu về việc sử dụng công nghệ cho quản trị và tăng trưởng. Ấn Độ cũng mong muốn học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm tích cực của các quốc gia bạn bè trong việc phát triển công nghệ vì phúc lợi và sự thịnh vượng của người dân.

Đại sứ Debnath Shaw