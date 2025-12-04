Từ đầu tháng 10 đến nay, Bảo hiểm VietinBank - VBI ghi nhận hơn 500 vụ tổn thất xe cơ giới do các trận bão và mưa lũ lớn gây ra, ước tính chi trả bồi thường trên 40 tỷ đồng.

Giám định viên kiểm tra tổn thất trong xe

Trước số lượng tổn thất lớn, công ty đã huy động lực lượng cán bộ có mặt tại hiện trường từ sớm, ngay khi nước chưa kịp rút, để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

Theo anh Nguyễn Viết Ngọc, Giám đốc Trung tâm giám định xe cơ giới miền Bắc VBI, thời gian xảy ra mưa lũ, các xưởng sửa chữa luôn trong tình trạng quá tải, do vậy toàn bộ anh em giám định phải cùng dồn lực, hỗ trợ từ việc cứu hộ, di chuyển xe về xưởng cho tới tháo dỡ, để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Sau khi xác định tổn thất, công tác bồi thường bao gồm duyệt báo giá và bảo lãnh chi phí sửa chữa cũng được VBI thực hiện nhanh hơn với sự hỗ trợ của công nghệ. Công ty vừa triển khai nền tảng cung cấp báo giá và chứng từ thanh toán trực tuyến dành cho đối tác xưởng sửa chữa. Nền tảng này cho phép thực hiện các công tác gửi báo giá, duyệt báo giá, gửi hóa đơn và thanh toán chi phí hoàn toàn trực tuyến, thay thế hồ sơ giấy theo phương thức truyền thông.

Theo anh Trần Nguyên Hoàng, chuyên viên bồi thường của VBI, trước đây, việc xử lý một bộ hồ sơ thanh toán bằng chứng từ giấy thường mất từ 5-7 ngày, bây giờ được rút ngắn chỉ từ 2 tiếng cho tới tối đa 1 ngày, giúp tăng hiệu suất làm việc của các cán bộ bồi thường lên nhiều lần.

Trước đó, VBI cũng vừa cải tiến quy trình khai báo tổn thất xe qua ứng dụng MyVBI và landing page. Phiên bản cải tiến ứng dụng các công nghệ hiện đại như nhận diện ký tự quang học (OCR), trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm rút ngắn thời gian thao tác và thuận tiện cho khách hàng. Đồng thời, việc cho phép khách hàng vừa quay video 360 độ quanh xe, vừa chụp ảnh tổn thất trực tuyến theo thời gian thực (realtime) giúp hỗ trợ công tác giám định bồi thường được chính xác, minh bạch.

Chụp ảnh ghi nhận tổn thất

Theo đại diện của công ty, việc khai báo bồi thường trực tuyến qua ứng dụng di động hoặc landing page giúp giảm thời gian khách hàng phải chờ đợi giám định viên đặc biệt trong các điều kiện giám định viên khó tiếp cận hiện trường như khu vực đông dân cư, lũ lụt, dịch bệnh hay khi tổn thất xảy ra vào ban đêm, trên đường cao tốc, miền núi, hải đảo...

VBI cũng tích hợp nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng khi thực hiện khai báo trên các nền tảng trực tuyến như đề xuất xưởng sửa chữa liên kết ở gần vị trí khách hàng nhất, chủ động theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ bồi thường… mang lại sự thuận tiện, dễ dàng hơn cho khách hàng khi sử dụng bảo hiểm.

Thấu hiểu những lo lắng của người tiêu dùng trong bối cảnh mưa bão, lụt lội xảy ra bất thường, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các phương tiện, VBI đang triển khai chương trình ưu đãi tri ân khách hàng nhằm mang đến cơ hội sở hữu các sản phẩm bảo hiểm thiết thực với chi phí ưu đãi.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khách hàng mua bảo hiểm xe của VBI sẽ nhận ngay ưu đãi 30% phí bảo hiểm, áp dụng cho combo Bảo hiểm vật chất ôtô, Trách nhiệm dân sự ôtô và Tai nạn người ngồi trên xe, đảm bảo sự bảo vệ toàn diện về thân thể và tài chính cho khách hàng trong quá trình tham gia giao thông.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại hình bảo hiểm bắt buộc chủ xe phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thay chủ xe bồi thường cho người hoặc tài sản bị thiệt hại do lỗi của chủ xe. Bảo hiểm vật chất xe bảo vệ cho những thiệt hại về vật chất do thiên tai, tai nạn không lường trước như đâm va, lật đổ, hỏa hoạn, chìm…Trong khi đó, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe sẽ bảo hiểm cho lái xe, phụ xe và những người được chở trên xe trước thiệt hại về thân thể do tai nạn trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Việc sở hữu bộ ba combo bảo hiểm này giúp mang lại sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho người sử dụng xe trên mọi cung đường di chuyển.

Xe bị thiệt hại ngập nước do lũ quét được bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí kéo, trục vớt, sửa chữa và thay thế phụ tùng

Đặc biệt, với mức phí tối thiểu chỉ từ 5,5 triệu đồng, người sử dụng xe đã có thể sở hữu ngay một tấm lá chắn hữu hiệu để an tâm di chuyển trên mọi hành trình.

