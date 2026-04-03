Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đổi mới phương thức tiếp cận pháp luật và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, Cổng Pháp luật Quốc gia đã được nâng cấp theo hướng thân thiện hơn với người dùng, cải thiện khả năng tra cứu, tìm kiếm và tổ chức lại nội dung theo nhu cầu thực tiễn.

Nội dung không chỉ dừng lại ở việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật mà từng bước được mở rộng sang các nội dung giải thích, hướng dẫn, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu và áp dụng pháp luật một cách thuận tiện, thống nhất.

Việc nâng cấp này góp phần quan trọng trong việc tăng tính minh bạch, khả năng tiếp cận pháp luật và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hình thành hệ sinh thái thông tin và dịch vụ pháp luật

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, Cổng Pháp luật Quốc gia đang từng bước hình thành hệ sinh thái thông tin và dịch vụ pháp luật phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện, Cổng đã và đang vận hành nhiều nhóm chức năng, chuyên mục thiết thực:

Tra cứu văn bản pháp luật: Cung cấp hệ thống văn bản đầy đủ, cập nhật kịp thời, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu quy định liên quan đến lĩnh vực quan tâm.

Thông tin chính sách, pháp luật mới: Cập nhật nhanh các luật, nghị định, chính sách mới; từng bước tăng cường nội dung phân tích, giải thích để người dân hiểu đúng quy định.

Hỏi - đáp pháp luật: Tổng hợp và giải đáp các vấn đề pháp lý phổ biến, hỗ trợ người dân trong quá trình tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Cung cấp nội dung gắn với đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Bước đầu hình thành kênh tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp về quy định pháp luật và thực tiễn thi hành.

Nội dung đa phương tiện: Phát triển các sản phẩm video, infographic, nội dung tương tác, giúp thông tin pháp luật trở nên trực quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Việc tổ chức các nội dung theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn đã giúp Cổng chuyển từ một hệ thống cung cấp dữ liệu sang một nền tảng hỗ trợ người dân hiểu và thực hiện pháp luật.

Đổi mới phương thức truyền thông pháp luật: Một trong những điểm nổi bật trong quá trình phát triển của Cổng là việc đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông pháp luật.





Các nội dung pháp luật đang từng bước được thể hiện dưới nhiều hình thức đa phương tiện như video, infographic, nội dung tương tác.

Việc chuyển từ “cung cấp thông tin pháp luật” sang “truyền thông pháp luật” được xem là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với các chính sách pháp luật.

Fanpage Cổng Pháp luật Quốc gia - Kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội

Cùng với việc phát triển Cổng, hệ sinh thái truyền thông pháp luật đang được mở rộng trên các nền tảng số.

Trang fanpage chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ: https://www.facebook.com/congphapluatquocgia?locale=vi_VN

được xây dựng và vận hành như một kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội, gắn trực tiếp với Cổng Pháp luật Quốc gia.

Việc phát triển Fanpage chính thức, đồng bộ với Cổng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, mở rộng phạm vi tiếp cận và bảo đảm thông tin pháp luật chính thống đến được với đông đảo người dân.

Hướng tới nền tảng pháp luật số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời gian tới, Cổng Pháp luật Quốc gia sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nền tảng pháp luật số, tích hợp sâu hơn với các hệ thống thông tin và nền tảng số, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin và dịch vụ pháp luật.

Việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và mở rộng hệ sinh thái sẽ góp phần đưa Cổng trở thành địa chỉ tin cậy, quen thuộc khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.