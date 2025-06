Thông tin từ CLB Bình Phước, tiền đạo Công Phượng hoàn toàn bình phục chấn thương, có thể thi đấu ở vòng hạ màn giải hạng Nhất 2024/25, khi đội bóng vùng Đông Nam Bộ tiếp đón Long An.

Trong buổi tập chiều 20/6, Công Phượng "nuốt trọn" giáo án từ Ban huấn luyện Bình Phước. Tiền đạo mang số áo 70 thậm chí còn chạy và sút bóng rất sung, cho thấy anh sẵn sàng cho trận đấu có tính chất quan trọng của đội nhà.

Trước đó, Công Phượng bị đau gan bàn chân, phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tiền đạo sinh năm 1995 không thể thi đấu ở vòng 21 giải hạng Nhất khi làm khách trên sân của Ninh Bình (thua 0-3), nhưng anh kịp hồi phục trong trận đấu "chốt sổ" với Long An chiều 21/6.

Công Phượng tập rất sung trong buổi tập chiều 20/6. Ảnh: Bình Phước FC

Với sự trở lại của Công Phượng, Bình Phước tự tin giành trọn 3 điểm khi đấu Long An trên sân nhà. Nếu hoàn thành mục tiêu này, đoàn quân của HLV Huỳnh Quốc Anh kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai, giành vé play-off, tranh suất đá V-League mùa tới với đội áp chót BXH V-League 2024/25.

Ở trận này, Long An dường như hết động lực vì đã có vé trụ hạng (Huế là đội rớt hạng) và phải thi đấu sân khách. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng để Long An gây sốc bằng một chiến thắng hoặc hòa, Bình Phước có nguy cơ tay trắng bởi họ có thể bị PVF-CAND vượt lên (do chỉ kém 1 điểm) giành vé play-off. Vòng này, PVF-CAND gặp Đồng Nai.

Giải hạng Nhất chỉ còn nóng ở cuộc đua vị trí thứ 2 BXH sau khi xác định nhà vô địch là Ninh Bình và đội xuống hạng Nhì là Huế. Trong khi đó, tính đến thời điểm này, 2 đội hạng Nhì lên hạng Nhất mùa tới là Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hai đội còn lại được xác định sau khi bảng B giải hạng Nhì kết thúc. Từ mùa tới, giải hạng Nhất Quốc gia có 14 đội tham dự.