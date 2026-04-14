Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hôm nay chủ trì phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới.

Đại diện Vụ Dân tộc và Tôn giáo (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) thông báo kết quả triển khai các kết luận về công tác dân tộc, tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) trình bày báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước. Ban Bí thư đã ban hành các chỉ thị, kết luận, thông báo chủ trương và nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận cũng khẳng định, công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động, trực tiếp và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ cấp cơ sở; đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ sớm, từ xa.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, thời gian qua, công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên; phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “đồng hành, hỗ trợ và phát triển ”.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị.