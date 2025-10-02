Chăm sóc dinh dưỡng để giúp con phát triển khỏe mạnh luôn là mối quan tâm hàng đầu với các bậc phụ huynh. Các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu công thức dinh dưỡng hướng đến ‘tiêu chuẩn vàng’, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ sinh mổ có hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng do không tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ mẹ. Điều này làm tăng nguy cơ miễn dịch kém và khả năng gặp các vấn đề tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về lâu dài. Việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp từ sớm đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

HMO - oligosaccharides sữa mẹ - là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này đang được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ.

Giúp con phát triển khoẻ mạnh, thông minh luôn là mong muốn của các bậc phụ huynh

TS. Elizabeth J. Reverri, RD, FAND, Nhà nghiên cứu Khoa học Cấp cao và Hội viên danh dự của Học viện Dinh dưỡng và Tiết chế Hoa Kỳ (FAND - Fellow of the Academy of Nutrition and Dietetics) cho biết: “HMO là một dưỡng chất độc đáo giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo nền tảng cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cân bằng. Những công thức tiên tiến hiện nay bổ sung nhiều loại HMO nhằm phản ánh sự phong phú tự nhiên, từ đó hỗ trợ toàn diện cho hệ tiêu hóa, miễn dịch và phát triển trí não”.

Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn. Kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn vừa được Abbott công bố tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L mang lại nhiều cải thiện về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não cho trẻ.

“Nghiên cứu cho thấy công thức 5 loại HMO hàm lượng cao 2.5 g/L giúp trẻ cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giảm ngày bệnh và hỗ trợ hỗ trợ phát triển trí não tốt hơn so với công thức không có HMO”, TS. Elizabeth J. Reverri chia sẻ.

Cụ thể, trong nhóm trẻ sinh mổ, nghiên cứu ghi nhận các kết quả tích cực. Về khả năng miễn dịch: Trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO 2.5 g/l có số ngày nhiễm trùng ít hơn so với nhóm không bổ sung HMO. Điều này cho thấy hệ miễn dịch non nớt của trẻ được cải thiện rõ rệt, giảm các bệnh nhiễm trùng.

Về sức khỏe tiêu hóa: Ở tháng thứ 6, trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO. Điều này giúp trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch được cải thiện sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Abbott có hơn 30 năm nghiên cứu khoa học về HMO.

Nghiên cứu còn cho thấy toàn bộ trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao tăng trưởng khỏe mạnh, thể hiện qua các số đo chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương nhóm tiêu chuẩn. Trẻ phát triển nhận thức và ngôn ngữ tốt: Trẻ có điểm số cao hơn về phát triển ngôn ngữ và xã hội so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.

Công bố mới của Abbott là bằng chứng khoa học vững chắc về lợi ích của công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L, là thông tin hữu ích cho những ai đang cần giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ.

Công trình nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn này của Abbott ghi nhận định kỳ các chỉ số tăng trưởng và sức khỏe của 607 trẻ trong 2 năm.

Abbott đã đầu tư cho công tác nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ em trong hơn 100 năm. Abbott cũng là công ty tiên phong đưa đại dưỡng chất này vào sản phẩm, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc hơn cho trẻ em.

Abbott có lịch sử hơn 135 năm trong chăm sóc sức khỏe

Tại Việt Nam, Abbott đã có mặt 30 năm, mang đến những công nghệ và giải pháp tiên tiến trên nhiều lĩnh vực bên cạnh dinh dưỡng như: dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

(Nguồn: Abbott - Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu - ESPGHAN)