Từ mớ rau rừng, bó măng đến con gà, các sản vật của đồng bào vùng cao đều được bày bán tại “Cổng trời” Trung Lý (Thanh Hóa). Điểm dừng chân trên hành trình lên vùng biên này giúp người dân có thêm thu nhập từ chính những sản phẩm quê nhà.

XEM CLIP: (Lê Dương)

Những gian hàng nhỏ giữa đại ngàn

Trên hành trình vượt núi lên các xã vùng biên thuộc huyện Mường Lát cũ, “Cổng trời” Trung Lý (xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người dân và du khách. Giữa không gian núi rừng, khoảng chục hộ dân bày bán các sản vật địa phương như dưa Mông, rau rớn, mắc khén, măng rừng, gà đen…

Cổng trời Mường Lát ở xã Trung Lý. Ảnh: Lê Dương

Những gian hàng không lớn, hàng hóa cũng chẳng cầu kỳ nhưng mang đậm dấu ấn đời sống vùng cao. Đó là những sản vật do người dân tự làm ra, thu hái hoặc chăn nuôi, nay được đưa đến nơi có đông người qua lại để tiêu thụ.

Bà Thào Thị Ké (SN 1968), người Mông, trú tại bản Khằm, xã Trung Lý, đã bán hàng tại Cổng trời nhiều năm nay. Mỗi sáng, bà dậy sớm chuẩn bị hàng hóa rồi mang đến điểm bán cách nhà khoảng 1km.

Theo bà Ké, Cổng trời nằm trên tuyến đường dẫn lên các xã vùng cao thuộc huyện Mường Lát cũ. Người đi đường thường dừng lại nghỉ ngơi, uống nước trước khi tiếp tục hành trình. Nhờ vậy, ngoài các mặt hàng thiết yếu, những sản vật địa phương cũng có cơ hội đến tay khách hàng.

Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc, các gian hàng còn có nếp Cay Nọi, ớt rừng, măng khô cùng nhiều sản vật theo mùa. Những thứ vốn gắn bó với bữa ăn, nếp sống của đồng bào nay trở thành hàng hóa, giúp người dân có thêm nguồn thu ngay tại quê nhà.

Bà Ké bán sản vật địa phương để có thêm thu nhập. Ảnh: Lê Dương

Trước đây, chị Thào Thị Dung (SN 1980) chủ yếu ở nhà buôn bán rau, măng nhưng thu nhập không đáng kể. Khoảng 5 năm trở lại đây, chị chuyển lên Cổng trời bán hàng, dần tạo dựng được gian hàng với nhiều loại nông sản và sản vật địa phương.

Theo chị Dung, người dân trong vùng có mớ rau, con gà, quả trứng đều có thể mang đến gửi bán. Có người đi rừng bắt được tổ ong cũng đem đến cho chị. Nhờ nguồn hàng từ nhiều hộ dân, gian hàng luôn có các sản phẩm phong phú, thay đổi theo mùa.

“Trung bình mỗi ngày bán ở Cổng trời, trừ chi phí, tôi kiếm được khoảng 200.000 đồng, công việc lại không quá vất vả. Những ngày cuối tuần, ngày lễ, khách lên xuống Mường Lát đông hơn nên bán được nhiều hàng. Có hôm thu nhập lên tới 500.000 đồng”, chị Dung chia sẻ.

Những điểm bán hàng đơn sơ nhưng được rất nhiều du khách ghé mua. Ảnh: Lê Dương

Với chị Dung, việc bán hàng tại Cổng trời không chỉ giúp cải thiện thu nhập gia đình mà còn tạo đầu ra cho sản vật của các hộ dân xung quanh. Người có rau, măng, gà, trứng có thể mang đến gửi bán, tận dụng lượng khách dừng chân tại đây.

Tăng thêm thu nhập cho người dân

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết địa phương định hướng Cổng trời trở thành điểm dừng chân cho du khách trên hành trình lên Mường Lát, đồng thời là nơi trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, trong đó có sản phẩm OCOP.

Dưa Mông là sản phẩm đặc trưng của người dân nơi đây. Ảnh: Lê Dương

Ngoài khu vực trưng bày, xã tạo điều kiện để người dân kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng nông sản, sản vật bản địa. Địa phương cũng đang xây dựng kênh Facebook để hỗ trợ người dân giới thiệu và bán nông sản trực tuyến; đồng thời quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại các chợ phiên, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản.

Theo ông Thắng, việc tạo điều kiện để người dân phát triển sinh kế phải đi đôi với giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông. Do Cổng trời nằm gần đoạn đường cua, xã đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ bố trí hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lòng, lề đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại.

“Quan điểm của xã là tạo điều kiện để bà con có thêm sinh kế, tăng thu nhập từ chính những sản vật của địa phương. Cổng trời vừa là điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, vừa là nơi người dân giới thiệu, bán nông sản, đặc sản vùng cao. Tuy nhiên, việc buôn bán phải bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông”, ông Thắng cho biết.

Người dân mang sản vật đến bán tại Cổng trời. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Thắng, người dân có thể mang sản phẩm đến bán tại Cổng trời hoặc gửi cho các hộ kinh doanh, không phải đi xa tìm mối tiêu thụ. Với những sản vật nhỏ lẻ, đây là cách làm phù hợp, giúp tận dụng lượng khách qua lại mà không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư.

Không chỉ là nơi nghỉ chân trên hành trình lên vùng biên, Cổng trời Trung Lý còn trở thành điểm giới thiệu sản vật địa phương, góp phần giúp người dân tận dụng lợi thế sẵn có để nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.