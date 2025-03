Ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE (địa chỉ tại 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột).

Công ty cổ phần ASIA LIFE được yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra.

Trụ sở Công ty Cổ phần ASIA LIFE. Ảnh: Hải Dương

Theo ghi nhận của PV VietNamNet sáng 7/3, trụ sở của Công ty Cổ phần ASIA LIFE rất khang trang, bề thế, nằm ở khu vực đắc địa, mặt tiền trục đường lớn. Tuy nhiên, sáng nay, trước cổng công ty này rất vắng người qua lại.

Đại diện công ty trên cho biết, đơn vị chỉ xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs... quản lý.

"Việc công bố sản phẩm đều do Công ty Chị Em Rọt thực hiện, chúng tôi sẽ đóng gói theo yêu cầu. Công ty Chị Em Rọt quảng cáo bán sản phẩm như thế nào, chúng tôi không hề biết", đại diện Công ty Cổ phần ASIA LIFE thông tin.

Ông Trần Hoài Nam, cán bộ địa chính xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, địa phương không thể kiểm tra quy trình sản xuất các loại sản phẩm của đơn vị này, nhưng đang tiến hành kiểm tra về lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

"Hiện chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thêm một số giấy tờ liên quan đến việc xây dựng trụ sở công ty này, trong ngày mai sẽ có kết quả cụ thể", ông Nam nói.

Trước đó, ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, địa chỉ: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức (TPHCM) công bố có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm. Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng "Du Mục" và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau củ Kera có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau". Tuy nhiên, các kết quả kiểm định cho thấy điều ngược lại.

Liên quan đến việc này, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý vi phạm để ngăn ngừa kịp thời các vi phạm quảng cáo thực phẩm.

Dưới đây là hình ảnh mà PV VietNamNet ghi lại vào sáng 7/3 tại trụ sở Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Khu vực được cho là xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần ASIA LIFE. Ảnh: Hải Dương

Trước cổng Công ty Cổ phần ASIA LIFE vắng người qua lại. Ảnh: Hải Dương

Bên trong khu vực sân Công ty cổ phần ASIA LIFE. Ảnh: Hải Dương