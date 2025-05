Chú trọng bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng hình ảnh du lịch biển trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của các DN, HTX địa phương, trong đó có Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên.

Từ nhiều năm qua, ở khu vực Bãi Sau, tình trạng cào nghêu mỗi khi thủy triều xuống, gây bất ổn an ninh trật tự và an toàn cho người dân và du khách tắm biển. Để ngăn ngặn một cách triệt để, lực lượng chức năng và Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã nỗ lực tuần tra, kiểm soát, quản lý an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực Bãi Sau, tránh xảy ra điểm nóng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người cào nghêu tại khu vực này.

Ông Phạm Khắc Tộ (bên phải) - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực Bãi Sau

Hiện nay, dự án cải tạo, chỉnh trang trục đường Thùy Vân đang được triển khai, kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo Bãi Sau để người dân và du khách được tận hưởng tối đa tiện ích. Dự án này không chỉ tạo nên diện mạo mới cho khu du lịch biển mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố biển Vũng Tàu.

Trong số các DN, HTX hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo ANTT tại khu vực Bãi Sau và xây dựng hình anh đẹp của du lịch Vũng Tàu, Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên là một đơn vị đầy tâm huyết và nỗ lực. Công ty đã triển khai các chương trình giảm thiểu rác thải nhựa, dọn dẹp bãi biển, và khuyến khích du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đầu tư 10 thiết bị máy cào rác làm sạch bãi biển, phục vụ miễn phí tại các khu vực biển Bãi Sau. Việc đầu tư vào các loại máy móc này không chỉ giúp làm sạch bãi biển mà còn góp phần xây dựng môi trường biển sạch, môi trường sống đẹp và xanh.

Nhân viên Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển và tăng cường đảm bảo ANTT

Cung cấp dịch vụ đúng giá, đúng quy định

Theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, khu vực Bãi Sau hiện có 2 hợp tác xã (HTX) gồm HTX Du lịch Vũng Tàu và HTX Dịch vụ tắm biển Thùy Vân được giao quản lý thường xuyên đoạn bãi biển dài 1.200m từ dốc Nghinh Phong đến đối diện khách sạn Victory. Các HTX này cung cấp các dịch vụ tiện ích cơ bản như cho thuê dù, ghế, phao bơi, giải khát, trông giữ đồ cá nhân… đồng thời phối hợp làm nhiệm vụ cứu hộ thủy nạn, vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Ngoài 2 HTX trên, mới đây, Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên vừa trúng thầu quản lý ANTT khu vực bãi cát dưới biển, cung cấp tiện ích bao gồm cứu hộ, vệ sinh môi trường, phao, dù phục vụ khách du lịch trong thời gian thi công dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân- Bãi Sau. Thời gian thực hiện gói thầu từ ngày 1/5 đến ngày 5/9/2025 trên đoạn bãi biển gần 2.000m từ đối diện khách sạn Victory đến KDL Paradise.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên luôn sẵn sàng túc trực, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, vui chơi tại Vũng Tàu

Với mục tiêu kinh doanh lành mạnh, tạo thương hiệu du lịch Vũng Tàu, Tâm Hoàng Thiên khẳng định luôn nêu cao ý thức chấp hành các quy định trong kinh doanh, dịch vụ. Dịch vụ đều được niêm yết giá công khai, rõ rang ngay trên bãi biển để cho khách lựa chọn dịch vụ. Cụ thể như nước giải khát từ 10-30 ngàn đồng (tùy loại); 1 dù, 3 ghế và 1 bàn có giá từ 140, 190, 240 nghìn đồng (tùy theo ngày thường,cuối tuần hay lễ, Tết)…

Chị Huỳnh Thanh Thúy - du khách đến từ huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, hè này gia đình chị lại xuống Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. “Đến Vũng Tàu, chúng tôi rất yên tâm khi các dịch vụ, mặt hàng được các cơ sở niêm yết giá công khai ở những vị trí khách dễ nhìn, nên chúng tôi dễ dàng lựa chọn phù hợp với sở thích, tài chính của mình. Cung cách phục vụ khách tại khu vực Bãi Sau cũng rất chu đáo, chuyên nghiệp, hướng dẫn rất tận tình, có lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng, nên du khách rất yên tâm”, chị nói.

Trục đường Thùy Vân, Bãi Sau Vũng Tàu ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Để tạo sự lành mạnh trong môi trường kinh doanh du lịch, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ phục vụ du khách; siết chặt kiểm soát nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATTP…

“Trung tâm đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh buôn bán, cung cấp dịch vụ thực hiện việc niêm yết giá công khai theo quy định; công khai đường dây nóng để trong trường hợp có xảy ra vi phạm, du khách có thể báo đến Trung tâm để được giải quyết kịp thời. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu DN, HTX kinh doanh du lịch để du khách phản ánh việc chèo kéo, ép khách, hoặc lấy giá dịch vụ không đúng theo niêm yết…”, ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu khẳng định.

Vũng Tàu được thiên nhiên ưu đãi bởi có đường bờ biển dài và đẹp (như bãi Trước, bãi Sau, bãi Dâu, bãi Dứa...), cùng hệ sinh thái trên cạn, liền bờ và tài nguyên đảo, xã đảo Long Sơn, phù hợp cho việc tổ chức các loại hình du lịch. Ngoài ra, TP.Vũng Tàu đang có hệ thống di tích lịch sử, lễ hội dân gian phong phú với 18 di tích lịch sử văn hóa và danh thắng... giúp du lịch Vũng Tàu phát triển mạnh.

Minh Toàn