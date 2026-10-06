HLV Michael Carrick đang chịu sức ép sau khởi đầu mùa giải thiếu thuyết phục của đội bóng thành Manchester.

MU bước vào kỳ nghỉ quốc tế ở vị trí thứ 12 trên BXH, sau trận hòa 1-1 trên sân Fulham, đội vẫn chưa giành được chiến thắng nào.

Quỷ đỏ cũng thể hiện phong độ nhạt nhòa trong các trận gặp Hull, Manchester City và Brighton.

Conte đang thất nghiệp sau khi chia tay Napoli - Ảnh: SunSport

Về phần Antonio Conte - ông hiện chưa nhận công việc mới sau khi chia tay Napoli hồi hè.

Nhà cầm quân người Italia từng đưa Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/17. Ông cũng là HLV duy nhất kể từ thời Mauricio Pochettino dẫn dắt Tottenham cán đích trong nhóm bốn đội dẫn đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Conte chia sẻ khát khao chiến thắng mãnh liệt, đồng thời tiết lộ những điều ông tìm kiếm ở bến đỗ tiếp theo.

"Nếu bạn đến một CLB có bề dày lịch sử - một lịch sử được tạo nên bởi những danh hiệu, chức vô địch và chiến thắng, thì chỉ có một cách để tôn vinh lịch sử ấy: mang tham vọng đưa CLB trở lại cuộc đua chinh phục những mục tiêu đó, nếu hiện tại họ không còn ở vị thế ấy.

Tôi hiểu rất rõ rằng mỗi năm chỉ có một đội giành chức vô địch. Nhưng trong tim mình, tôi phải giữ được ngọn lửa ấy, niềm hy vọng ấy, đồng thời truyền nó vào trái tim người hâm mộ, các cầu thủ và ban lãnh đạo.

Dù cơ hội chỉ là 1%, thì đó cũng phải là một phần trăm có thể trở thành 70%, 80%, thậm chí 100%. Điều này phụ thuộc vào cách bạn truyền tải niềm tin.

HLV có vai trò quan trọng, bởi là người truyền đi thông điệp đó ngày này qua ngày khác. HLV tiếp xúc hằng ngày với tất cả mọi người: ban huấn luyện, nhân viên massage, người phụ trách trang phục, chuyên viên vật lý trị liệu, nhân viên chăm sóc mặt sân.

Tất cả đều cần được huy động và cảm thấy mình là một phần trong nỗ lực làm nên lịch sử. Mà muốn làm nên lịch sử, bạn phải chiến thắng.

Có nhiều CLB phần nào đã lãng quên lịch sử của chính mình. Tôi muốn đến một trong những CLB ấy để phủi lớp bụi thời gian và khiến lịch sử đó một lần nữa tỏa sáng.

Đó phải là những CLB có áp lực, nơi bạn hiểu rõ rằng mình đến để cạnh tranh, chứ không đơn thuần chỉ góp mặt."