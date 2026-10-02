UEFA Nations League:

Hà Lan trải qua trận đấu đầy nhọc nhằn trên sân Hy Lạp khi bị dẫn trước 0-2. Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Van Dijk và Reijnders giúp “Cơn lốc màu da cam” thoát thua ngoạn mục.

Hà Lan trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân Toumba khi bị Hy Lạp dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, bản lĩnh của “Cơn lốc màu da cam” đã giúp họ tạo nên màn ngược dòng ấn tượng, giành lại 1 điểm quý giá tại Nations League 2026/27.

Hy Lạp nhập cuộc đầy tự tin và khiến Hà Lan gặp nhiều trở ngại bằng lối chơi phòng ngự chắc chắn cùng những pha phản công tốc độ. Dù không kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà vẫn khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Van Dijk ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hàn Lan... - Ảnh: OnsOranje

Phút 23, Hy Lạp vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp hiệu quả giữa Fotis Ioannidis và Giorgos Masouras. Người kiến tạo là Ioannidis, còn Masouras tung cú dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà tạo lợi thế 1-0.

Hà Lan lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng khi hàng công chưa thể tạo ra khác biệt, họ tiếp tục nhận thêm cú sốc. Phút bù giờ hiệp một, Ioannidis trực tiếp ghi bàn sau đường chuyền của Masouras, giúp Hy Lạp bước vào giờ nghỉ với cách biệt 2 bàn.

Bước sang hiệp hai, HLV Xavi Hernandez yêu cầu các học trò tăng tốc. Hà Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 59, đội trưởng Virgil van Dijk thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Joey Veerman.

...trước khi Reijnders ấn định tỷ số 2-2 cho Hà Lan - Ảnh: UEFA

Trong những phút còn lại, Hà Lan không ngừng tấn công và cuối cùng có được bàn gỡ hòa ở phút 89. Tijjani Reijnders xuất hiện đúng lúc, dứt điểm thành công để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thoát thua trên đất Hy Lạp giúp Hà Lan có thêm 1 điểm quan trọng, tiếp tục bám đuổi đối thủ trên bảng A. Hiện Hy Lạp dẫn đầu với 7 điểm, trong khi Hà Lan đứng thứ hai với 5 điểm trước các lượt trận tiếp theo.

Bàn thắng

Hy Lạp: loannidis (23'), Masouras (45'+2)

Hà Lan: Van Dijk (59'), Reijnders (89')

Đội hình thi đấu

Hy Lạp: Tzkolakis, Saliakas, Tsimikas, Retsos, Mavropanos, Karetsas (Michailidis 83'), Kourbelis, Tzolis (amsouras 18'), Androutsos (Douvikas 83'), Pavlidis (Zafeiris 71'), loannidis (Tetteh 71')

Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, J.Timber (Zechiel 78'), Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Maduro, Til (Reijnders 46'), Van bommel (Lang (46'), Summerville, Meerdink (Zirkzee 70')