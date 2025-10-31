Trong xu hướng mở rộng không gian lõi đô thị về phía nam, tổ hợp khu đô thị quy mô hơn 1.000ha với hai mảnh ghép chiến lược Sun NeO City và Sun Riverpolis đang trở thành điểm hội tụ của dòng vốn và nhu cầu an cư cao cấp.

Tổ hợp căn hộ Cora Tower tọa lạc tại lõi trung tâm Sun NeO City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Mới đây, sự hiện diện của tổ hợp căn hộ Cora Tower ngay lõi trung tâm Sun NeO City (Hòa Xuân) đã tạo thêm điểm nhấn trẻ trung, năng động cho toàn khu. Dự án khẳng định sức cạnh tranh trên đường đua bất động sản nhờ đáp ứng yếu tố cốt lõi về vị trí, thước đo bền vững nhất để đánh giá giá trị của một dự án.

Vị trí hội tụ 4 điểm vàng làm nên tọa độ kim cương

Giữa miền đất nam Đà Nẵng đang vươn mình thành trung tâm mới của thành phố, thừa hưởng lợi thế địa thế hiếm có của Sun NeO City, nơi hợp lưu hai dòng sông Cẩm Lệ và sông Hàn, Cora Tower mang trong mình nguồn sinh khí dồi dào và cảnh quan khoáng đạt hiếm thấy.

Không gian sinh thái ven sông, gần gũi thiên nhiên. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Nằm ngay vòng xuyến trung tâm Sun NeO City, nơi giao thoa của hai tuyến đường huyết mạch Nguyễn Phước Lan và 29/3, dự án sở hữu lợi thế kết nối nội - ngoại khu linh hoạt.

Từ Cora Tower, mọi hành trình đều linh hoạt. Trong tương lai, cư dân có thể di chuyển đến sân bay, trường học, sân vận động, công viên,…không lo tắc đường, nhờ hệ thống giao thông rộng thoáng, quy hoạch bài bản, không ngõ, hẻm, kẹt. Mạng lưới giao thông liên vùng còn mở ra cánh cửa kết nối nhanh chóng đến các “thánh địa du lịch” như bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, các di sản thế giới như phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… Khả năng kết nối giao thông chiến lược cũng đóng vai trò then chốt trong việc xác lập giá trị và tính thanh khoản của bất động sản.

Đặc biệt, tọa lạc giữa thành phố đáng sống, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc, dự án còn gây ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế giàu tính biểu tượng, được truyền cảm hứng từ hình tượng “Song lân chầu nhật”. Hình ảnh hai tòa tháp như đôi linh thú hướng về mặt trời gợi liên tưởng đến tinh thần khai mở, đón vận hội mới của vùng đất Đà Nẵng.

Cora Tower sở hữu vị trí đắc địa về phong thủy. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sau khi bộ máy quản lý, hạ tầng dịch vụ và các khu đô thị mới được tái cấu trúc, nam Đà Nẵng có tiềm năng thành điểm đến của đội ngũ chuyên gia, cán bộ, công chức cùng giới doanh nhân, trí thức trẻ đang tìm kiếm không gian sống hiện đại, tiện nghi và cân bằng. Với tọa độ chiến lược trên bản đồ đô thị, Cora Tower đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và nhu cầu an cư chất lượng cao.

Một vị trí hoàn hảo làm nên danh tiếng của công trình và niềm tự hào cho chủ nhân. Cora Tower chạm đến chuẩn mực ấy khi hội tụ 4 điểm vàng về vị trí: thiên nhiên - kết nối - văn hóa - cộng đồng, trở thành tọa độ kim cương.

Điểm đến đầu tư sáng giá giữa vùng đất tiềm năng

Theo các chuyên gia, hiện đang là thời điểm vàng để đầu tư địa ốc Đà Nẵng, khi thành phố đang đón vận hội mới với khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Ngoài ra, việc khai thác tiềm năng các dòng sông đã sớm trở thành định hướng chiến lược của Đà Nẵng, khi những dải đất ven sông được nhìn nhận là mảnh đất vàng cho phát triển đô thị trong bối cảnh vùng lõi trung tâm quá tải.

“Giống như Long Biên tại Hà Nội hay Thủ Thiêm tại TP.HCM, khu nam Đà Nẵng, nơi tọa lạc Cora Tower, đang trải qua giai đoạn tái định hình đô thị, mở rộng trung tâm và gia tăng giá trị bất động sản. Những khu vực này từng là các “vùng đất tiềm năng” trước khi trở thành tâm điểm đầu tư”, đại diện Sun Property, đánh giá.

Tổ hợp dự án đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư đa dạng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đơn cử tại Long Biên (Hà Nội), mặt bằng giá chung cư đã tăng mạnh trong 10 năm qua, từ phổ biến ở mức 20 - 30 triệu đồng/m² lên mức kỷ lục hiện nay, với các dự án cao cấp vượt 100 triệu/m². Tại Thủ Thiêm (TP.HCM), một số dự án mở bán từ năm 2016 với giá 60−70 triệu/m² hiện đang giao dịch ở mức 180 - 220 triệu/m².

Bên cạnh đó, theo CBRE, dòng vốn đang dịch chuyển từ các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM về trung tâm du lịch như Đà Nẵng, tạo tiền đề cho phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục tăng giá mạnh trong 3 năm tới, với mức tăng trưởng sơ cấp trung bình 15%/năm, một trong những mức hấp dẫn nhất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Cora Tower ra mắt thị trường với pháp lý sở hữu lâu dài và vị trí đắt giá, nằm ngay vùng giao thoa giữa hai cực tăng trưởng Đà Nẵng - Quảng Nam (cũ), tạo đòn bẩy giá trị hiếm có. Dự án được phát triển cùng hệ tiện ích hoàn thiện, từ khối đế sôi động đến Kid’s Club, phòng Gym, Spa - Sauna và bể bơi trong nhà, kiến tạo trải nghiệm sống thượng lưu đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đầu tư.

Lệ Thanh